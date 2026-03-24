Продават 5 общински жилища на наемателите по пазарни цени от 76 400 до 105 500 евро

2,50 евро става наемната цена за 1 кв. метър

Наематели на общински апартаменти във Велико Търново са пожелали да ги закупят, след като са ги обитавали между 4 и 10 години и са правили подобрения в тях. Становището на кмета Даниел Панов е положително относно продажбите, остава и общинските съветници да ги гласуват.

Апартаментите са от общинския жилищния фонд „Настаняване под наем” и ще бъдат продадени по пазарни цени, определени от лицензиран оценител.

Най-скъп е апартаментът от 80 квадрата на ул. „Алеко Константинов”, който е оценен на 105 500 евро. Почти толкова, или 101 700 евро, ще брои бъдещият собственик на сравнително по-малко жилище от 65 кв. м. Високата цена вероятно се обуславя от това, че се намира в центъра на града, на ул. „Христо Ботев”.

С почти същата квадратура – 62,25 кв. метра, апартамент на ул. „Венета Ботева” в кв. „Зона Б” ще бъде продаден за 76 400 евро.

Четвъртият апартамент е на ул. „Рада войвода” в кв. „Чолаковци” и ще струва на наемателя 79 800 евро за 78,71 кв. метра площ.

Апартамент от 68 квадрата се продава и в кв. „Бузлуджа” на ул. „Филип Симидов” за 83 300 евро.

Местните парламентаристи предстои да одобрят и основната месечна наемна цена за 1 кв. м полезна площ на общинските жилища за 2026 г. Предложението, което най-вероятно ще бъде гласувано, е тя да е в размер на 2,50 евро.

Към 1 март тази година общият брой на общинските жилища е 381, като от тях 375 са във Велико Търново и 6 в Килифарево.

Разпределението по фондове е следното. За настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди – 351 броя, като от тях 6 са в Килифарево. За продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди – 5 броя. Резервните жилища са 6, ведомствените 10, а служебните – 9.

Ана РАЙКОВСКА

