Проф. Костадин Ангелов, водач на листата на ГЕРБ-СДС: „Велико Търново дава ясен знак – здравеопазването и лекарската помощ навреме са наш основен приоритет“

По традиция ГЕРБ-СДС откри предизборната кампания във Велико Търново и региона с молебен в Катедралния храм „Рождество на Пресвета Богородица“, отслужен от отец Асен.

Със смирение и вяра водачът на листата с номер 15 проф. д-р Костадин Ангелов, д-р Валентин Точков, Димитър Николов заедно със силния отбор на ГЕРБ-СДС отправиха молитва за закрила на всички жители на Велико Търново и региона.

И подчертаха, че водещите цели са ред в България, старата столица и всички региони, както и много работа за постигането на растеж.

„Влизаме в кампанията подготвени и мотивирани. Имаме най-големия екип от опитни професионалисти и млади хора. Те могат да започнат да работят веднага за постигане на целите – и на национално ниво, и във всеки град. Във Велико Търново – с четирима лекари в листата, даваме ясен знак, че здравеопазването е наш основен приоритет. Старата столица е пример за целите ни в здравеопазването – жителите на всяко едно населено място да получават лекарска помощ навреме и да имат достъп до лекарства“, коментира проф. д-р Костадин Ангелов. И припомни, че Велико Търново и Свищов доказват работещия модел на тристълбово финансиране с белодробната болница във Велико Търново и лечебницата в Свищов – също приоритет на ГЕРБ-СДС в сектора.

Позитивна, градивна и диалогична кампания, срещи очи в очи с хората в цялата област – това гарантират кандидатите за народни представители от ГЕРБ-СДС.

Заедно с кмета на Велико Търново и областен координатор на ГЕРБ Даниел Панов и със съмишленици от общината и региона те си пожелаха успех в постигането на целите.