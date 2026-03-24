Професионалната гимназия по туризъм с упешно участие в мобилност за дигитални умения и културно наследство в Италия по Еразъм+

В рамките на проект “Иновативни методи за обучение и устойчиво развитие в училищното образование” по програма „Еразъм+“ ученици и учители от Професионалната гимназия по туризъм “Д-р Васил Берон” взеха участие в образователна мобилност “Развийте своите креативни дигитални умения и допринесете за постигането на Целите за устойчиво развитие”, която се проведе в италианския град Фолиньо от 16 до 21 март 2026 година.

Целта на мобилността беше да се насърчи дигиталната креативност и иновативното мислене на учениците. Срещата събра участници от България, Испания, Италия и Унгария и предостави възможност за обмен на опит, идеи и добри практики.

По време на мобилността учениците от 10-тите класове Пламена Сидерова, Рая Табакова, Вая Цветкова, Кристина Лазарова, Анита Влахова, Христиана Стефанова, Мартин Георгиев, Мартин Стефанов, Александър Янев, Александър Маринов, Борислав Димчев и Димитър Цветков активно участваха в практически дейности, свързани със създаване на дигитално съдържание. Основен акцент беше поставен върху изработването на кратки видеоклипове, представящи културното наследство. Чрез тази задача участниците съчетаха творческото мислене с използването на съвременни дигитални инструменти. Българските ученици бяха разделени на два отбора. Едните изработиха клип за материалното културно наследство и представиха Царевец, а другите избраха Кукерите, за да представят нематериалното ни културно наследство.

Като част от културната програма учениците посетиха градовете Рим и Перуджа и с това задълбочиха познанията си за културните ценности на приемащата страна.

Мобилността в Италия се превърна в ценен опит за всички участници като им помогна да усъвършенстват своите дигитални компетентности и да изградят по-добро разбиране за европейското културно наследство. Тя допринесе съществено за по- добрата подготовка на учениците за бъдещата дигитална икономика, насърчи ги да мислят критично и да решават реални проблеми, като същевременно развиват екипна работа и комуникационни умения, споделиха техните ръководители Поля Янкова, Анелия Стайкова и Валя Пилева.

