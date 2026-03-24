Работодателите вече не правят компромиси с образованието

4,1% е средната безработица в региона

Работодателите във Великотърновска област в търсенето на служители все по-малко правят компромиси с образованието и изискват най-малко средно и нужната за позицията квалификация.

Това се налага като извод от справката на Бюрото по труда – Велико Търново, за свободните работни места към 17 март. Обявени са общо 77 и само за една – за камериерка в хотел, се допуска кандидатът да има основно или начално образование. За останалите позиции се иска по-висок етап и професионален опит. Дори за носач – товарач (1 място), за общи работници (2 места) и за чистач (1 място), се иска да е среднист.

Най-много свободни места има за готвачи – 7, и за салонни управители – 5.

Продължава търсенето на кадри за промишлеността – инженер в електрониката, машинни оператори, монтажници за електрооборудване, монтьори за изпитване на електросъоръжения. Има и 2 места за началник-смяна, като изискването е бъдещият служител да има средно образование в областта на електрониката и енергетиката или в машиностроенето и металургията. Или да е висшист – машинен инженер.

4 места има за контрольор по качеството с английски език и базова компютърна грамотност.

Свободни работни места има и за работници в кухня, санитари, охранители, помощник-възпитатели, продавачи, строителни работници, сервитьори, склададжии, техници за поддръжка на сгради и машини, транжори, шофьори на камиони, тапицер, технически сътрудници и др.

4,1% е регистрираната безработица през месец февруари 2026 г. за региона на Бюрото по труда – Велико Търново. В предходния месец, макар и с 1 стотна, се наблюдава повишение спрямо януари, макар да остава по-ниска от нивата за страната – 5,4%, и за областта – 5,9 %.

По общини безработицата е, както следва – община Велико Търново 3,2%, община Елена 10,4% и община Златарица 15,5%.

Регистрираните безработни през месец февруари в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново, са 1616, от тях 277 лица са потърсили посредничеството и услугите на Бюрото по труда през наблюдавания месец. Освен тях други 18 лица от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Бюрото по труда.

През месец февруари 2026 г. 180 безработни лица са започнали работа, наблюдава се увеличение на броя им в сравнение с предходния януари и спрямо февруари предходната година. Пет лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своята нова позиция чрез Бюрото по труда.

Разпределението на започналите работа безработни лица по сектори на икономиката е, както следва: преработваща промишленост – 21%, селско, горско и рибно стопанство – 15%, търговия – 13%, хотелиерство и ресторантьорство – 13%, държавно управление – 13%, и др.

Продължава търсенето на работници и служители, през месец февруари броят на свободните работни места се е увеличил с 89. Най-голям дял свободни работни места са заявени в сектор преработваща промишленост (29%), хотелиерство (20%), държавно управление (8%) образование (8%), селско, горско и рибно стопанство (6%), търговия (6%) и др.

Ана РАЙКОВСКА