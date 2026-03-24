Спешни медици след смъртта на шофьор на линейка: „Условията на работа ни поставят в риск за живота“

С ОТВОРЕНО ПИСМО С ПРИЗИВ ЗА ПРОМЕНИ ИЗЛЯЗОХА ЕКИПИТЕ НА СПЕШНА ПОМОЩ СЛЕД ФАТАЛНАТА КАТАСТРОФА край Момин сбор, при която загина водач на линейка от Велико Търново.

Медиците са категорични, че условията за работа ги поставят ежедневно в риск за живота. Лекарите подчертаха, че изпълняват служебния си дълг съвестно, но за сметка на това са принудени да боравят с амортизирала техника, при ниско заплащане и огромен недостиг на кадри.

От сектора настояват за по-висока категория труд, по-добра защита и реални мерки от държавата.

Трагичният инцидент се случи на 21 март около 20:30 ч., когато линейката от Центъра за спешна помощ във Велико Търново трябвало да транспортира бебе от МБАЛ Павликени до МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“. Това се наложило, тъй като в същото време екипът от Павликени бил на сигнал за раждаща жена във Върбовка и било невъзможно да съчетае двата курса.

При сблъсъка край Момин сбор на мястото пристига първи именно павликенският екип, който установява смъртта на колегата си. Медиците оказват помощ на бебето, майката и лекарката от катастрофиралата линейка.

„Всички екипи – шофьори, медицински специалисти и лекари, са достойни хора, които всеки ден, ежеминутно рискуват здравето и живота си в името на нечий друг живот. Трябва да се уважава техният труд както от институциите, така и от обществото”, заяви Веселка Стоянова, директор на Центъра за спешна помощ във Велико Търново.

Катастрофиралата линейка е била с включена сигнализация по време на движението.

Галина ГЕОРГИЕВА