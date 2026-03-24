“Стрелата” не се пречупи в Раданово и продължава да води в Областна група- север

Лидерът от есенния полусезон в Областна група- север “Стрела” /Ореш/ стартира пролетния с равенство 1:1 като гост на “Вихър” /Раданово/. Двата отбора завършиха срещата с по десет души. Красимир Стамов даде аванс на домакините в 44- ата минута, а при ответната атака Сергей Алексиев предодтврати изравнително попадение, като игра с ръка. Деянието му донесе директен червен картон, но пък отсъдената дузпа не бе превърната в гол, тъй като Янислав Ячев пропусна от бялата точка. След почивката орешчани натискаха непрекъснато, но стигнаха само до едно попадение, дело на Мартин Димитров. В 83- ата минута голмайсторът на “Стрела” не сдържа нервите си и за обида на противник също видя червения картон на рефера Андрей Андреев. С 22 точки орешчани са лидери в класирането, с две повече от “Атлетик” Свищов/, който спечели гостуването на третия “Пробив” в Овча могила с 2:3. “Вихър” е четвърти с 15 точки, колкото има и петия “Комита”. Тимът от Алеково имаше гостуване на аутсайдера “Челси” /Вързулица/, което спечели с 0:12. Пет гола вкара Емил Методиев, два добави Николай Папазов, по един отбелязаха Константин Иванов, Петьо Петков, Иван Петров, Борислав Костадинов и Мирослав Димитров.