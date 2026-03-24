Строят нови обори в свинеферма за още 3000 прасета

СЪЩЕСТВУВАЩАТА СВИНЕФЕРМА В СВИЩОВСКОТО СЕЛО БЪЛГАРСКО СЛИВОВО ЩЕ СЕ РАЗРАСНЕ С ДВА НОВИ ОБОРА. Инвестицията е на „Бул про фарминг“ ООД, а проектът е внесен за одобрение от РИОСВ Велико Търново. Бъдещите обори са с обща площ и капацитет 3000 кв. м и 3000 бр. прасета.

Заплануваните сгради ще са със скаров бетонен под и водна възглавница под него. Конструкцията им ще представлява дълговидни метални халета върху бетонова основа. Под всяко от двете ще има резервоар за събиране на течен оборски тор. Той ще се съхранява в бетонни хранилища до изпразване на оборите от животни, след което ще се източва във водоплътна лагуна, изградена на площадката.

Оттам тя ще се разпръсква върху земеделски площи за наторяване с помощта на специализирана техника, която дружеството притежава.

Животните ще се отглеждат до достигане на тегло от около 100 до 115 кг, а след това ще се реализират на свободния пазар.

Бъдещите сгради не попадат в пределите на защитена зона, нито в „Натура 2000“.

Свинефермата разполага със своя фотоволтаична електроцентрала за нуждите на стопанството, а в моменти на излишък ток се отдава в мрежата на „ЕРП Север“.

Галина ГЕОРГИЕВА