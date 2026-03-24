Три златни и един сребърен медал за Иво Иларионов от “Русалка 2026”

Близо 400 деца на възраст до 12 години от 26 клуба взеха участие в турнира по плуване “Русалка 2026”, проведен в Стара Загора.

Великотърновският клуб „Царевец“ се представи с 23- ама състезатели.

Дванайсетгодишният Иво Иларионов спечели 3 златни медала, побеждавайки на 50, 100 и 200 метра бруст, а на 100 м съчетано плуване финишира втори. От по- малките състезатели сребърен медал на 50 м бруст заслужи осемгодишният Лъчезар Каменов.

„Другите ни състезатели също плуваха много силно и подобриха личните си постижения, но не успяха да вземат медали. Това състезание за повечето ни деца беше дебют на толкова силен турнир в малките възрастови групи. Като цяло треньорския екип сме доволни от представянето на децата и виждаме че вървим в правилната посока. Разбира се има още много да се работи, за да достигнем до по- добро класиране, но децата показаха дисциплина, хъс и желание за работа. В отборното класиране при 8- годишните останахме четвърти. На малко от купата за трето място. Състезателите ни бяха водени от главния треньор Даниел Стоянов и помощник- треньора Красен Кънчев. През лятото сме планували и други турнири, на които се надяваме на по- добри резултати“, информира Панайот Паздерков, президент на великотърновския клуб.