Велико Търново е в челната тройка по сигнали за изборни нарушения

САМО ТРИ ДНИ СЛЕД СТАРТА НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ СЕ ОЗОВА В АНТИКЛАСАЦИЯТА ПО СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ, свързани с предсрочния парламентарен вот.

Това стана ясно по време на брифинг на Координационния съвет за подготовката на изборите към служебното правителство. Данните съобщи заместник вътрешният министър Иван Анчев.

Изнесените данни сочат, че общо получените сигнали към 8.30 часа на 23 март в структурите на МВР са 151. Те са за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите. 35 са сигналите са в София, 19 – във Варна, и 17 – във Велико Търново.

Най-голям брой от случаите са свързани с купуване на гласове в полза на политически партии или коалиции, 5 са за неправомерна агитация, 3 за корпоративен вот, 1 за унищожаване на имущество, а 16 са за други нарушения, свързани с изборния процес.

Общият брой на регистрираните кандидати за народни представители във Велико Търново е 206. Те са разпределени в 24 кандидатски листи, от които 14 на политически партии и 10 – на коалиции от партии.

Галина ГЕОРГИЕВА