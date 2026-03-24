Ветеринар води немски заселници в местно село и прави и щъркелова колония

Йордан Миланов реставрира имоти в Лозен, връща се към корените след две десетилетия в Мюнхен

В СТРАЖИШКОТО СЕЛО ЛОЗЕН ЕДНА НЕСТАНДАРТНА ИДЕЯ НОСИ ОЖИВЛЕНИЕ И ВЪЗРАЖДАНЕ НА ЖИВОТА СЛЕД ДЪЛГО ВРЕМЕ НА ЗАПУСТЯВАНЕ. Зад мисията стои 47-годишният Йордан Миланов. Той е ветеринар по образование, който след две десетилетия в Мюнхен избира да се върне към корените си и да се опълчи на обезлюдяването.

Всичко започва с носталгия по селото на баба му.

„Лозен ми е на сърце. Исках да измисля нещо, което да ме върне тук и да не прекъсвам връзката си с родния край. В същото време желаех да поддържам и познанията си по немски език. Така се роди идеята да купувам и възстановявам стари къщи. Отдавам ги под наем на германци, търсещи спокойствие, природа, чист въздух и различен начин на живот“, сподели Миланов.

Началото на проекта му е поставено през есента на 2022 г. Тогава идват първите му немски наематели. В онзи период бил реставрирал едва три къщи. Днес обновените от него имоти са вече 13, а в тях живеят 22-ма души от Германия.

„Не всички са пенсионери, нито пък са бедни. Само около 30% от немските ми наематели са с финансови затруднения. Останалите са си осигурили стабилни доходи, не им се налага да работят, а просто си живеят спокойно в Лозен“, казва Йордан.

Щастлив е, че интересът не спира да расте, а още това лято се очакват нови заселници.

Освен личен бизнес проектът на Миланов има по-голяма цел – да върне живота в селото и да създаде сплотена общност.

Паралелно с възстановяването на домове 47-годишният мъж започва и друга кауза – създаването на щъркелова колония в Лозен.

„Щом успявам с къщите, защо не и с гнездата? От малък съм любопитен и темата ме вълнува. Не бива да живеем само за себе си, трябва да се грижим за околната среда и животните“, казва той.

Първото гнездо изградил през 2024 г., второто – през 2025 г., а тази година вече е поставил и трето. Амбицията му е всяка година да създава поне по едно. За целта използва стари и неизползваеми от енергото стълбове.

Споделя, че щъркелите харесват района. В близост до гнездата има вода, което е ключов фактор за тяхното оцеляване и размножаване. Птиците често кацат край басейните в имотите му, за да пият вода и носят в човката си за малките.

Разказва, че германските заселници също се включват активно в природолюбивата кауза. Помагат за изграждането на гнездата, грижат се за безопасността на белите птици и ги наблюдават с голям интерес.

„Въпреки че първите щъркели вече са пристигнали в селото, студеното време ги държи пасивни и често стоят на ята за безопасност. Постепенно обаче започват да опознават гнездата си“, казва Миланов.

Щастлив е, че и хората от съседни населени места идват в Лозен, за да се любуват на птиците.

Галина ГЕОРГИЕВА