Здрава битка с обрати в резултата в Първомайци, Драганово и Поликраище

ФК “Първомайци” се наложи над ФК “Спортист” /Козаревец/ с 4:2 в среща от 14- я кръг в първенството на Областна футболна група- юг. С успеха възпитаниците на Тихомир Тодоров запазиха дистанцията от три точки от лидера ФК “Долна Оряховица”, надиграл “Победа” /Кесарево/ със 7:1 и дръпнаха с две пред “Вихър” /Добри дял/, който почива в кръга. Над 150 зрители гледаха мача на стадиона в Първомайци, който мина през обрати. Домакините поведоха в резултата с гол на Илиян Димитров в 21- ата минута, но до почивката Ради Касаков и Иван Щараков довeдоха нещата до 1:2. Втората част тръгна с попадение от дузпа на Илиян Димитров за 2:2. Танер Халилов в 74- ата и Антониян Харалампиев в добавеното време на срещата оформиха крайното 4:2 за първомайчани.

Не по- малко интересни бяха мачовете “Янтра” /Драганово/- ФК “Олимпиакос” /Никюп/ и “Росица” /Поликраище/- ФК ”Ресен 2023″, завършили с идентичен резултат- 3:3.

В Драганово домакините водеха с 3:1 до почивката, но след нея никюпчани стигнаха до равенството. Точни за “Янтра” бяха Марин Маринов /2 гола/ и Георги Георгиев, за “Олимпиакос” вкараха Георги Коюмджиев, Велико Сапунджиев и Станимир Стаменов.

Местното дерби в Поликраище също премина през обрати и гонитба в резултата. Мартин Иванов даде аванс на ресенци преди да са изминали 180 секунди. Радослав Дончев изравни в 27- ата минута, а в 50- ата Мартин Йорданов бе точен за 2:1 за “Росица”. Десет минути по- късно Георги Денев се разписа за 2:2, а почти веднага след подновяването на играта Мартин Иванов отново обърна хода- 2:3. Домакините не се предадоха и натискаха до края, като в 88- ата минута Илхан Дамадов спря тяхна атака с цената на червен картон, а в 90- ата Мартин Йорданов вкара изравнително попадение за 3:3.

В друга среща от кръга ФК “Белица 2017” /Килифарево/ загуби от ФК “Ботев” /Горско ново село/ с 1:4.