1,2 млн. евро предвидени разходи за управление на отпадъците в общината

Планираният размер за 2026 г. за управление на отпадъците в община Полски Тръмбеш са в размер на 1 190 000 евро.

В приходната част на приетата план-сметка е предвидено дофинансиране на превишението на планираните разходи над планираните приходи от такса битови отпадъци в размер на 379 830 евро. С цел осигуряване на необходимия финансов ресурс за обезпечаване на разходите общинските съветници одобриха средствата за отчисления по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, отнасящи се за 2026 г., да останат по сметката на Община Полски Тръмбеш и бъдат разходвани чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от Общинския съвет начин за определяне и размер на таксата за битови отпадъци. Разходване на месечните отчисления по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за годината ще става съгласно разпоредбите на Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет.

Нормативната база дава право месечните отчисления за 2026 г. по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците да се разходват по решение на Общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от Общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци. Средствата могат да бъдат използвани и за почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци.

Снимката е илюстративна.