22 дами показаха над 200 експоната в изложба „Сръчните ръце на жената” в Павел

По предложение на Анка Личева, дългогодишен бивш кмет на Павел, бе показана изложба „Сръчните ръце на жената“, а в организацията участваха читалището, клубът на пенсионера и кметството.

Събитието бе част от изявите за Осми март, в които се включиха 40 жени, и бе посветено на таланта, вдъхновението и творческата енергия на жената – пазител на традициите и създател на красота. Целта на инициативата бе да се съхранят и популяризират българските традиции, да се насърчи творческата изява и да се създаде пространство за срещи и споделяне между поколенията.

Двадесет и две дами взеха участие в тази прекрасна инициатива с плетива и показаха над 200 експоната, модерни и модели от миналото. Среща на минало и съвремие на най-женския празник, будеща във всички прекрасни чувства и спомени. Плетива на една кука, блузи, много различни модели терлици и чорапи, гоблени, картини, рисувани по номера, ръчно бродирани покривки, карета и други украсиха салона на читалището.

В изложбата взеха участие изделия на приложното и декоративното изкуство – бродерия, плетиво, ръчно изработени сувенири, картини, украси и други творби, изработени с любов и майсторство.

Грамоти получиха Румяна Максимова, Надежда Димитрова, Петранка Цвяткова, Лиляна Иванова, Пенка Недялкова, Марийка Великова, Еленка Грозданова, Маргарита Кирилова, Румяна Ангелова, Анка Пенчева, Ирена Трендафилова, Анета Илиева, Румяна Димитрова, Атанаска Панайотова, Марийка Шумбакова, Еленка Кънева, Йорданка Романова, Янка Борисова, Елка Иванова, Боряна Христова, Мая Николаева и Катя Стамова.