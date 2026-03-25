24 жалби са постъпили за седмица в КЗП, в банките продължава обмяната на левове в евро

Данните бяха предоставени от отговорните институции на заседание на Областният координационен център по въвеждане на еврото във Велико Търново

Областният координационен център – Велико Търново към Механизма за координация на наблюдението и контрола при въвеждане на еврото в Република България (ОКЦ) на 25 март проведе присъствено заседание. То бе председателствано от Иван Маринов, заместник областен управител на област Велико Търново.

Представителите на отговорните институции по въвеждането на еврото и контролната дейност, свързана с новата валута отчетоха тенденциите в пазарната среда, ценовите равнища при основни стоки и услуги, оценката на риска от спекулативни практики и предприети регулаторни действия.

Представител на НАП докладва, че се наблюдава успокояване на обстановката и намаление на сигналите. Те се обработват от ТД- Велико Търново и от Централно управление. Правят се регулярни проверки и по постъпили сигнали.

От ОДМВР информираха, че е създаден съвместен екип от разследващи полицаи и икономическа полиция, които да координират процеса и да пресичат евентуални престъпни схеми.

„Процесът напредна. Има едно образувано досъдебно производство в Горна Оряховица за опит за употреба на фалшиви пари. Има и втори случай от 17.03. на лице е заредило бензин и е заплатило с неистински банкноти. Той е от с.Лесичери, а банкнотата му е върната на пазара в Джулюница. Банкнота е конфискувана“, оповестиха от ОДМВР-Велико Търново.

Докладвано бе, че всички пощенски станции имат засилено полицейско присъствие и то ще продължава особено, когато се изплащат пенсии. Проведени са множество срещи, за да се реализира кампанията по предприемане на превантивни мерки. Всички населени места са обходени. Раздавани са флаери за предпазване от измами.

От ТД ДАНС заявиха, че няма информация и констатирани нередности.

От Комисията за защита на потребителите /КЗП/ увериха, че извършват редовно проверки в търговските обекти съгласно Закона. За периода 13 – 25 март са постъпили 24 жалби, от които две са за високи сметки за ел. енергия, само една е относно различно обявени цени в лева и евро. Извършена е една съвместна проверка с ОДБХ и е констатирано нарушение по Закона за въвеждане на еврото, за което ще се предприемат мерки. Жалбите драстично намаляват.

От „Български пощи“ обясниха, че продължава обмяната, но на съвсем малки суми. Натоварването е било през първите два месеца от въвеждането на новата валута.

Становището на Областната дирекция по безопасност на храните е, че за периода няма жалби, продължават да оказват съдействие, когато се касае за проверки в хранителни обекти.

Общините Сухиндол и Горна Оряховица докладваха, че няма проблеми, а от РЗОК посочиха, че всички плащания се извършват по банков път и няма затруднения при осъществяване на дейността на институцията.

От ОББ уведомиха, че продължава процеса по обмен на левове в евро. Обменят се около 600 000 лева седмично в ОББ- Велико Търново.