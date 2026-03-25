Бързи производства срещу двама, хванати с дрога

Наркотични вещества иззеха служители на РУ – Г. Оряховица.

На 24 март сутринта в с. Джулюница е извършена проверка на 20-годишен от Г. Оряховица, в хода на която са намерени и иззети около 2 грама бяло кристалообразно вещество, което при полеви наркотест е реагирало на метаамфетамин.

Същия следобед в железничарския град е извършена проверка на 33-годишен местен жител, в който е намерен и иззет около 1 грам растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис.

Срещу двамата са образувани бързи производства.