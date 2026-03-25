Даниел Панов подкани министерството да побърза и да оправи свлачището под Трапезица

Хълмът и пътят под него са държавна собственост, законът забранява намеса на Община В. Търново

Необходима е спешна намеса и действия от страна на Министерство на културата за укрепване на свлачището по източния склон на Архитектурно-музейния резерват „Трапезица“. За това настоя кметът Даниел Панов пред министъра на културата Найден Тодоров на нарочна среща в Общината.

Още на 20 февруари, когато бе първото свличане на камъни и на подпорната стена, Панов официално информира Министерството на културата и министъра с детайлна информация за активизиралите се свлачищни процеси. Малко след това се срутиха камъни и от югозападния склон – точно след каменния мост.

АМР „Трапезица“ е изключителна държавна собственост. Нужно е спешно възлагане на укрепителни дейности и предпазни съоръжения – мрежи и др., за да не падат камъни по републиканския път между Велико Търново и Арбанаси. Освен затваряне на участъка и натоварване на обходните улици през кв. „Асенов“ срутването на камъни на метри от къщите в квартала плаши хората, поясни Панов.

И АМР „Трапезица“, и пътят в подножието не са собственост на Община Велико Търново. По тази причина законът не ни дава право ние да бъдем възложител на укрепването. Проблемът изисква адекватна, навременна, бърза, дори спешна държавна реакция, категоричен бе кметът на старопрестолния град.