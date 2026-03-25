сряда, март 25, 2026
Последни:
група „Мечо Пух”
Приложение Полски Тръмбеш

Деца от група „Мечо Пух” зарадваха клуба на пенсионера в Полски Тръмбеш

БОРБА БГ 35 четения 0 Comments

Децата от група „Мечо Пух” от детската градина в Полски Тръмбеш с ръководител Пепа Димитрова просълзиха членовете на пенсионерския клуб в града.

Хлапетата поздравиха с мартенските празници и с танца си „Свобода или обич”. В него имаше много емоция и българщина, стихчета за свободата и пролетта и нито едно дете не сбърка своите думички. Деца и учителки бяха облечени в блузи с българска шевица и на всички от клуба подариха картичка с рисувана роза. Събитието откри Марияна Йорданова от пенсионерски клуб „Ехо от младостта”, която поема поста от Кина Младенова. Събитието бе подготвено от организатора Диана Атанасова.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *