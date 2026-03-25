Деца от група „Мечо Пух” зарадваха клуба на пенсионера в Полски Тръмбеш

Децата от група „Мечо Пух” от детската градина в Полски Тръмбеш с ръководител Пепа Димитрова просълзиха членовете на пенсионерския клуб в града.

Хлапетата поздравиха с мартенските празници и с танца си „Свобода или обич”. В него имаше много емоция и българщина, стихчета за свободата и пролетта и нито едно дете не сбърка своите думички. Деца и учителки бяха облечени в блузи с българска шевица и на всички от клуба подариха картичка с рисувана роза. Събитието откри Марияна Йорданова от пенсионерски клуб „Ехо от младостта”, която поема поста от Кина Младенова. Събитието бе подготвено от организатора Диана Атанасова.