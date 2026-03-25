Димитър Машов остави 2 провалени поръчки за спешен ремонт на сградата на полицията

Служителите на МВР в Полски Тръмбеш работят в ужасни условия и още чакат временно преместване в бившата банка

ДИРЕКТОРЪТ НА ОБЛАСТНАТА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО си тръгна с две провалени обществени поръчки за авариен ремонт на окаяната сграда на полицията в Полски Тръмбеш.

Втората бе обявена на 30 октомври 2025 г. Нейната прогнозна стойност е 1 153 321 евро. В периода от 28 ноември до 1 декември м.г. са кандидатствали четири фирми. ДЗЗД „Светлина 2025”, „НИК-ИЛ“ ЕООД, „Еврострой – ВТ“ ООД и „НИК Строй 2000“ ЕООД. В сайта на регистъра пише, че трябва да са отворени на 2 декември. Но след това няма никаква информация дали има избрана фирма за изпълнение на проекта, или не.

Че ще има нова обществена поръчка, съобщи лично старши комисар Машов през есента на м.г. Тогава той каза: „… Стартираме обществената поръчка за изпълнител на ремонта на сградата на РУ в Полски Тръмбеш сега, но тя няма да бъде с целеви средства, както това се случи през 2024 г. Тогава парите трябваше да се усвоят до края на финансовата година, но това не се случи. Сега сумата е специално за ремонт на тази сграда и при необходимост дейностите ще продължат и през 2026 г. Става въпрос за около 2,5 млн. лв., а може да има нужда от повече. Ще изпълня и този ангажимент, щом съм обещал”.

ПЪРВАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЕ СЛУЧИ, след като през май 2024 г. тогавашният вътрешен министър Калин Стоянов обяви в Полски Тръмбеш, че МВР отпуска 2,5 млн. лв. за сградата на местната полиция.

Тогава той дойде да пререже лентата на възстановеното от него Районно полицейско управление, което две години битува като полицейски участък.

Още в началото на 2024 г. бившият депутат от Полски Тръмбеш Валентина Димова направи пътека в МВР и до министъра с искане на спешен ремонт. Отделно кметът на общината Георги Чакъров написа пространно изложение за окаяното и обидно състояние на сградата. Така първата обществена поръчка за аварийния ремонт на имота на МВР, който е в окаяно състояние, бе обявена в началото на август 2024 г. В средата на септември стана ясно, че участват пет фирми, но до избор на кандидат не се стигна. Ремонтът трябваше да стане за 400 календарни дни, а обявената сума бе 1,7 млн. лв. без ДДС.

Сега и двете поръчки са провалени, Димитър Машов вече не е директор и неговото място временно зае Мариян Лонгинов.

ОД на МВР е възложител на въпросните обществени поръчки. Никой обаче не разбра какво точно се случи и с двете за Полски Тръмбеш. Димитър Машов бе директор над 10 години и записа рекорд не само в областта, защото най-дълго полицейски шефове са се задържали до пет години на такъв ветровит пост. Той дойде от София и го представи тогавашният вътрешен министър Румяна Бъчварова. Създаде семейство във Велико Търново. Сега той, както и всички освободени от новия министър Емил Дечев областни директори, са пратени в звеното за подпомагане на …министъра в София, каквото и да означава това.

ПОЛИЦЕЙСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ОБАЧЕ продължават да работят в нечовешки условия. Те все още дори не са преместени временно в бившата банка в града, която стана собственост на Общината и подписа споразумение с МВР за три години! Това бе обещание също от Димитър Машов, докато сградата се ремонтира. Все още се работи по елинсталацията на третия етаж във временната сграда и вероятно скоро ще може да има преместване. Но! Ремонт явно няма да има.

Въпросната сграда на полицията в Полски Тръмбеш е строена през 1908 година, в годините след това са правени различни подобрения, в нея до 90-те години на миналия век се е помещавала Общинската администрация, през 1995 г. става собственост на МВР, но пари за ремонт за нея до момента не са били отпускани. Олющени стени, мухъл, стари мебели, разпадаща се дограма и скърцащи стълби са основното, което се набива на очи при влизане в полицейското управление и до момента.

Нели СУКОВА

Сн. авторката