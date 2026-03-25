Холистичен терапевт с дарба свише избра да живее в Обединение със своята сродна душа

Светла Горанова помага на хората с енергията, която я зарежда в селото

ОТ ТРИ ГОДИНИ СВЕТЛА ГОРАНОВА ЖИВЕЕ В ОБЕДИНЕНИЕ заедно със своята сродна душа. Това е Тишо Николов, с когото още нямат брак, но тя се надява той най-после да й предложи.

Светла е от Варна, но след като срещнала строителя, решили да заживеят във В. Търново. После се върнали към неговия корен в Обединение, защото в това село имало енергия.

49-годишната дама е успяла да се впише в битието на Обединение и участва във всички самодейни изяви. Малко пее, малко танцува и много се смее. На Бабинден тази година тя и останалите „луди глави” успяха да съберат 200 евро на пътя за благоденствието на бебетата, които през 2025 г. са били три в селото, а и заради атракцията. Светла внася колорит в Обединение, защото има различен поглед върху нещата.

„Аз съм холистичен, енергиен и родов терапевт с автентична дарба да усещам и виждам причините и следствията на нещата!

Канал съм за информация и енергия през полето на Акаша! Дарбата ми се отключи преди 28 години след големи болки и страдания. За мен тя е мисия и призвание”, разказва Светла. И с усмивка допълва, че сега чисти душите на хората, а преди е била камериерка и работела в различни къщи. Така и преди, и сега си пада по почистването.

Помага на хората с Божествената енергия, която тече през ръцете й, като повлиява различни състояния, а информацията, която получава, й дава яснота при откриването на причините, довели до състоянието, в което се намират хората. Подчертава, че не е врачка. За да се получи изчистване и изцеление, е нужно да се повлияе причината в корен.

Търсят я преди всичко хора, които са узрели за идеята, че “за да ти помогне Бог, първо сам трябва да си помогнеш”, а именно да направиш първата крачка и да потърсиш помощ, а не само да стоиш и да се оплакваш, че не ти върви.

Според Светла Горанова за всяка негативна ситуация има причина, както и за всяка болест. Всичко тръгва първо на енергийно и на дълбоко психоемоционално ниво. И когато хората го задържат в себе си, не след дълго се проявява като физически заболявания.

Хората в селото и региона, които я познават, приемат дарбата й така, както приемат и нея. С чисто сърце и душа, защото първото, което виждат в нея, е човекът, а след това е терапевтът.

„…Определям себе си като щастлив човек първо, защото Бог ми е дал дарбата да помагам на хората, а когато знам, че съм полезна, това ме прави щастлива. Никой никъде не се намира случайно.

Всеки е точно на мястото си там, където трябва да бъде. И това място има своето специално предназначение. Когато дойде време да си тръгнеш от някъде, се случват ред обстоятелства и събития, които ти показват, че вече не си нужен на това място, че си свършил работата си там. Аз вече бях свършила работата си и своето предназначение във Варна. Такива като мен Бог ги изпраща там, където има нужда да “осветяват” в “тъмното”, да бъдат искрата, която запалва духа”, казва още Светла. И тогава срещнала Тишо, своята сродна душа, защото вярва, че Бог помага на хората чрез други хора. Неслучайно усетила силната енергия на това село със знаково име, а именно единение, взаимопомощ.

Хората я приемат с отворено сърце, защото тя самата е такава и автентична, а всъщност каквото излъчваме, това и получаваме като отношение от другите.

Мечтае да посети всички красиви кътчета на нашата прекрасна страна и това е другото й хоби освен фолклора.

Обича да ходи по енергийните места на силата, които са доста в България, за да се зарежда с Божествена енергия, която й дава сили да помага и да бъде полезна. Най-силна тя се усеща сред природата. И това е нейното послание към хората. Да излязат извън градовете, да се върнат на село, близо до природата и корена.

Нели СУКОВА

Сн. личен архив

Който иска да се свърже със Светла, може да го направи на тел. 0899 032 286 студио за духовно израстване „Светлина”.