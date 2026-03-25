Иманяри опоскват ценни пещери, рушат природни феномени, за да грабят артефакти

Петима иманяри на възраст между 30 и 45 години бяха заловени на място и задържани от полицията в местността Габриката срещу Злата стена в землището на павликенското село Димча да рушат скалните масиви.

Обяснението на гастрольорите било, че търсят артефакти и съкровища, за които чули. Имало нещо ценно там и те решили да проверят. И това е третият подобен случай за последните две години.

На иманярската дейност се натъкнала предната седмица кметицата на Димча Иваничка Колева, която има обичай да прави обходи в местностите около селото и да следи за незаконен дърводобив и изхвърляне на боклуци в землището. „Първо забелязах движение на бусове и леки коли в местността. Това са непознати за мен лица, категорично не са от Павликенския край. Бяха се оборудвали с къртачи с бензинови агрегати, около техниката имаше разклонители и удължители. Къртили бяха на повърхността на скалата и издълбали поне метър и половина дупка надолу, а под нея, в самата скала бяха изкопали ниша“, разказва кметицата.

За пръв път тя се натъкнала на иманярски набези през август 2024 г., когато видяла компрометирани скални масиви.

„Беше разбивано и с ръчни инструменти, и с къртачи. Веднага сигнализирах и Общината, и РПУ Павликени. Задействаха се от ГДБОП и прокуратурата. Дойдоха на място, направиха огледи и констатираха, че има нарушени скали. Това ставаше на Злата стена в местността Габриката. Направена беше голяма дупка, дори бяха спуснали стълба“, продължава тя.

Това, което най-много възмущава кметицата на Димча, е, че за задържаните 8 души от втория случай, отново с много техника в пещера Грезница, съдебното производство е прекратено. Обяснението на прокуратурата било, че нямало извършено престъпление, понеже обектът не е с археологическа или историческа стойност. „Тук става въпрос за природа и природен феномен. В пещера Грезница домуват прилепи от защитения вид „Голям подковонос“. Това го знае от пещерняци, които преди години бяха влизали в нея. Още повече че вътре има изключителни образувания. Това всичко е разрушено и опропастено“, ядосва се Иваничка Колева. И се пита защо не се наказват разрушителите на тези природни феномени.

