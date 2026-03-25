Къде ще спира токът в четвъртък, 26 март

На 26.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Горна Оряховица – с. Върбица.

На 26.03.2026 г., от 8:30 ч. до 14:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Велико Търново – ул. Освобождение от № 116 до № 124.

На 26.03.2026 г., от 9:00 ч. до 9:20 ч., от 15:40 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Горна Оряховица – с. Писарево, с. Върбица, с. Горски Горен Тръмбеш, с. Горски Долен Тръмбеш, част от гр. Долна Оряховица и МТП Язовира с. Горски Горен Тръмбеш.

На 26.03.2026 г., от 8:30 ч. до 16:00 ч., поради строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Велико Търново – ул. България № 39.

На 26.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Стражица – Винпром, Зърнобаза, ЕТ Стефан Стефанов.

На 26.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Стражица – с. Асеново, с. Мирово, с. Н. Градище, местност Казълдере.