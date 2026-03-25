Малки артисти пресъздадоха традициите на Благовещение в Килифарево

ОТКЪС ОТ КОМЕДИЯТА НА СТ. Л. КОСТОВ „ЖЕНСКО ЦАРСТВО“ ПРЕДСТАВИХА МАЛКИТЕ АРТИСТИ НА САИД ДЖАМБАЗОВ В ИСТОРИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ В КИЛИФАРЕВО. Така градчето отпразнува Благовещение, един от най-почитаните християнски празници, който е и символ на новото начало и събуждането на живота.

„Вече 11 години възстановяваме Благовещение, повтаряме обичаите на този ден, за да продължаваме традицията и децата да знаят и да помнят. Винаги правим леки драматизации преди наричанията, преди да посадим дърво и да засадим цветя в двора на музея и да прескачаме огън. Тази година драматизацията ни е от „Женско царство“ на Ст. Л. Костов“, разказва Саид Джамбазов, който е ръководител и на двата театрални състава в Килифарево – Младежкото театрално студио „Талантино“ и Детския театрален състав „Фъстъците“.

След това допълва, че по чудесно стечение на обстоятелствата това е и годината, в която се навършват 95 г. от написването на комедията. „Комедията разглежда теми, които напоследък стават толкова актуални в нашия забързан и пълен с изкуствен интелект свят. Става дума за отношенията между жените и мъжете и в частност отношенията вкъщи. Дори за насилието у дома, насилието във всичките му форми, не само на мъже над жени. Размиват се ролите. Жените, все повече фокусирани в професионалните си успехи, някак изоставят ролята си на домакини и пазителки на дома. Мъжете – обратното“, обяснява Саид Джамбазов.

20 от неговите малки артисти показаха пред многобройната публика в двора на Историческия музей какво се случва, след като разгневеният Бог е отнел властта на мъжете и я е дал цялата в ръцете на жените.

„Те се самозабравят и се налага мъжете отново да ударят с юмрук по масата. Забавно е, смешно е, но истината е, че в това произведение има много поука и тя е свързана с това можем ли да обичаме, да бъдем благодарни и с нежност и внимание да се отнасяме един към друг, към традициите, които крепят устоите ни като нация“, казва още Саид.

По време на празника своя дебют като трио „Орисници“ направиха Сияна Бозова, Виктория Бозова и Мариела Узунова. „Всяка година пеем песента „Самодива“ на Нина Николина и докато я репетирахме, чух тези трите госпожици, събрани в един ъгъл, да си припяват. Чудесни гласове. И ето, триото е готово и днешната изява е само първата за новата група – трио за обработен фолклор“, споделя Саид Джамбазов.

Само след два месеца Саид ще обяви началото на 17-ия сезон на Детската театрална академия в Килифарево. Заедно с Тереза Баевска и всички малки артисти те ще подготвят драматизации по текстове на Панчо Панчев.

Сашка АЛЕКСАНДРОВА

Сн. авторката