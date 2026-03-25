Малки деца с големи сърца събраха 300 евро от благотворителен базар

БОРБА БГ

Ученици от СУ „Цанко Церковски“ събраха 300 евро от благотворителен базар в помощ на деца с онкологични заболявания.

Талантливите малчугани от начален етап и техните преподаватели изработиха различни изделия – мартеници, свещници, гривни и много други прекрасни творения за своята кауза.

Учебната компания на учениците от XI „б“ клас EcoBeaty & Craft с ръководител Доброслава Кирилова и клуб „Керамика и дизайн“ с ръководител Надежда Дончева зарадваха малки и големи със своите ръчно изработени продукти.

В базара взе участие и Център за обществена подкрепа, гр. Полски Тръмбеш. Всички бяха щастливи и обединени от своето благородно начинание.

„Подкрепяме децата – те не са сами в тази борба!“, бе девизът на кампанията.

