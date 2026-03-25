Михаил Михалев към политическите партии: „Спестете на великотърновци тапицирането на града с плакати“

Водачът на листата на „БСП – Обединена левица“ Михаил Михалев се обърна към политическите партии, които предстои да разлепят масово плакати във Велико Търново. Той ги призова да спестят на великотърновци тапицирането на старата столица.

„Защо е необходимо в XXI век да се облепят цели стени на позволени и непозволени места в града? Залепете няколко плаката на всяко табло и оставете място за останалите партии. Така ще спестите средства и време. А и защо е необходимо да разлепяте толкова много плакати, нима вашите кандидати са неразпознаваеми, нима имат нужда от толкова голяма реклама?“, пита Михаил Михалев.

„БСП – Обединена левица“ залага основно на срещите с избирателите, а рекламните материали в кампанията са сведени до няколко билборда във Велико Търново и дипляни, които се дават от ръка на ръка. Плакатите във всички общини са сведени до няколкостотин, а не хиляди, както при някои партии, за които среднощното обикаляне с коли и размазването на лепило е приоритет.

Според Михалев великотърновци не желаят старата българска столица да бъде „разкрасявана“ на всевъзможни места с плакати, за които са дадени много пари и е похабен безценен природен ресурс.

„Това е обидно за жителите на Велико Търново и ни връща в едни времена от 90-те години на миналия век, когато някои хора смятаха, че изборите се решават с мазна четка и надхитряване в малките часове на денонощието“, категоричен е Михалев.

