Над 2300 дела са разгледали съдиите от Окръжен съд – Велико Търново през 2025 година

Общо 2333 дела са приключили съдиите от Окръжен съд – Велико Търново през 2025 година от общо 2788, които са стояли за разглеждане през отчетения период.

Приключените дела представляват близо 84% от всички разгледани, при 82% през 2024 година и 81% през 2023 година. Запазва се и тенденцията към подобряване на срочността – 86% от свършените дела през 2025 година са приключили в тримесечен срок, при 80% за предходната година.Тези данни бяха представени от административния ръководител – председател на съда Теодорина Димитрова по време на годишното отчетно събрание, проведено на 20 март 2026 година. На събитието присъстваха зам.-административните ръководители съдия Ивелина Солакова и съдия Милена Карагьозова, както и съдии от Окръжен съд.

Сред официалните гости бяха съдия Йорданка Матева – административен ръководител -председател на Административен съд – Велико Търново; прокурор Чавдар Мънев – зам.-административен ръководител на Окръжна прокуратура – Велико Търново; Веселка Коева – председател на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия – Велико Търново; както и административни ръководители и съдии от районните съдилища от съдебния окръг.През 2025 година в Окръжен съд – Велико Търново са стояли за разглеждане общо 2788 дела, от които 480 висящи в началото на периода и 2308 новопостъпили. Постъпленията са се увеличили с 142 дела спрямо 2024 година, като ръст се наблюдава както при гражданските и търговските, така и при наказателните производства. От всички дела 1861 са граждански, а 927 броя – наказателни.Съдия Димитрова подчерта, че въпреки увеличеното постъпление, съдът запазва устойчива тенденция към намаляване на висящността в по-дългосрочен план.

Към 1 януари 2025 година несвършените дела са с 14 повече спрямо предходната година, но със 118 по-малко спрямо 2023 година. Към края на отчетния период се отчита намаление с 25 дела, като делът на останалите несвършени дела спрямо общия брой дела за разглеждане е 16,32%.Действителната натовареност на съдиите през 2025 година възлиза на 13,47 дела на съдия месечно спрямо всички дела за разглеждане и 11,27 дела на съдия месечно спрямо свършените дела. Отчита се минимално намаление спрямо 2024 година, което се дължи на увеличения щат с една съдийска бройка в наказателното отделение и временното му обезпечаване чрез командироване на съдии. Въпреки това Окръжен съд – Велико Търново остава сред съдилищата с натовареност над средната за страната и най-натоварен в района на Апелативен съд – Велико Търново.Структурата на наказателните производства през 2025 година показва, че като първа инстанция са разгледани 104 наказателни дела от общ характер, 8 административно-наказателни дела и 614 частни наказателни дела. Броят на новопостъпилите дела от общ характер се запазва – 76 през 2025 година при 75 през 2024 година.По вид престъпления най-голям дял заемат общоопасните престъпления – 50 дела, от които 31 са свързани с наркотични вещества и 10 – с причиняване на смърт по непредпазливост при транспортни произшествия.

Делата за престъпления против стопанството са 24, а тези срещу финансовата, данъчната и осигурителната система – 13.През 2025 година съдът е разгледал 51 дела по мерки за неотклонение, 9 по Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест и 141 дела по Закона за специалните разузнавателни средства, което представлява значително увеличение спрямо предходната година.Общо приключените наказателни дела са 865, от които 821 или 95% са в тримесечен срок – показател, който остава устойчиво висок и нараства през последните години.През отчетния период са внесени 76 прокурорски акта, от които 45 обвинителни акта и 31 споразумения. Постановени са 80 присъди, като са съдени 113 лица. Осъдителни присъди са постановени спрямо 105 лица, включително шест непълнолетни. Влезли в сила са общо 79 присъди и споразумения. През 2025 година са постановени и две оправдателни първоинстанционни присъди.В районните съдилища от съдебния окръг през 2025 година са приключени 13 556 дела от общо 15 456 за разглеждане. Увеличението е с 251 дела спрямо 2024 година и с 1151 спрямо 2023 година. В тримесечен срок са приключени 12 268 дела или 90%, като този висок процент се запазва устойчиво през последните три години.

През 2025 година общият процент на потвърдените и изменени актове на първоинстанционните съдилища е бил 79,15%.Съдия Димитрова обобщи, че през 2025 година Окръжен съд – Велико Търново е работил в условията на динамично променящо се законодателство, изискващо висока степен на професионализъм и адаптивност, като е съхранил високото качество на правораздаване.В заключение тя даде висока оценка за работата на съдиите и съдебните служители, подчертавайки тяхната ангажираност, професионализъм и устойчивост. Тя изрази благодарност и към съдиите от районните съдилища за доброто взаимодействие и постигнатите резултати.

Гостите на отчетното събрание също дадоха висока оценка за дейността на съда и отчетените резултати. Представителите на районните съдилища в съдебния окръг подчертаха значителната натовареност на съдиите, особено при разглеждането на граждански дела, както и важността на взаимопомощта и добрата координация между съдилищата, която допринася за добрите резултати и своевременното приключване на делата.Председателят на Адвокатския съвет при Великотърновската адвокатска колегия Веселка Коева отбеляза, че отношенията между адвокатурата и съдилищата в региона се отличават с добро сътрудничество и взаимно разбирателство, като изрази увереност, че и бъдещите предизвикателства ще бъдат преодолявани при запазване на доброто взаимодействие.„Постигнатото по отношение на сроковете на разглеждане на делата и постановяването на съдебните актове е впечатляващо“, допълни председателят на Административен съд – Велико Търново Йорданка Матева.

„Представените резултати ясно показват високия професионализъм и добрата работа на съда“, каза в поздравлението си към съдиите заместник-ръководителят на Окръжна прокуратура – Велико Търново Чавдар Мънев. Той изрази благодарност за обективността и доброто взаимодействие между институциите.Гостите пожелаха на съдиите и съдебните служители здраве, професионални успехи и запазване на доброто институционално взаимодействие в съдебния район.