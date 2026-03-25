Областната комисия подкрепи искания за финансиране за над 5,5 млн.евро евро за обекти в 4 общини

Искания за финансиране в размер на общо 5 559 735 евро към Междуведомствената комисия към Министерски съвет подкрепени от Постоянната областна комисия. Средствата са за обекти в общините Горна Оряховица, Свищов, Лясковец и Стражица.

По повод на исканията, в Областна администрация – Велико Търново на 25 март се проведе редовно заседание на Постоянната областна комисия за изпълнение на дейности и задачи, свързани с правомощията на Областен управител на област Велико Търново по Закона за защита при бедствия и Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане (МКВП) към Министерския съвет.

Заседанието беше ръководено от Иван Маринов, заместник областен управител.

От четирите общини настояват за предоставяне на средства за аварийни ремонти на улици, на храм, читалище, ремонт на язовирни съоръжения, за пътни артерии, укрепване на свлачища, почистване на речни корита и дерета.

Подновени са исканията на Областен управител за 8 обекта, както и за 7 обекта на 4 общини, които не са получили финансиране през миналата година . Разгледани са и нови искания на Областен управител за финансиране на 5 обекта за почистване на участъци от реки в региона с намалена проводимост, както и за нови 3 обекта на община Стражица.