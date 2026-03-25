Прокурорската колегия на ВСС избра Светослав Калчев за административен ръководител на Апелативна прокуратура – Велико Търново

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет /ВСС/ след проведеното явно гласуване единодушно, с 8 гласа „за“, избра Светослав Калчев за административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново, считано от датата на встъпване в длъжност. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

Светослав Калчев има над 29 години юридически стаж. Професионалната му кариера започва през 1997 г. като прокурор в Районна прокуратура – Велико Търново. От 2005 г. е прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, като от 2010 г. е неин заместник-окръжен прокурор. В периода от 2014 г. до 2019 г. е прокурор в Апелативна прокуратура – Велико Търново, където от 2019 г. до 2024 г. е заместник-апелативен прокурор. От 01.03.2024 г. до настоящия момент е и. ф. административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново.

От ВСС информираха, че прокурор Калчев е мотивирал участието си в процедурата с придобития професионален опит и притежаваните от него управленски качества, умения и желание за работа. Той поставил акцент на дългогодишния си прокурорски опит от най-ниската инстанция до Апелативна прокуратура – Велико Търново, при който е опознал особеностите на всяко ниво на прокуратурата. Като главни цели за развитие на Апелативна прокуратура – Велико Търново е посочил постигането на по-бързо разследване и скъсяване на времето от момента на разкриване на престъплението до предаването на извършителя му на съд, както и ефективност и ефикасност на наказателното преследване и повишаване на доверието на обществото. Прокурор Калчев ще съсредоточи фокуса на вниманието си към определени видове престъпления, например организирана престъпност, корупция, престъпните дейности с наркотични вещества, свързани с транспорта и домашното насилие.

“Калина Чапкънова, Гергана Мутафова и Огнян Дамянов – членове на Прокурорската колегия обсъдиха с кандидата приоритетите му за развитие на Апелативната прокуратура във Велико Търново, материалната база и техническото обезпечаване, както и необходимостта от кадрова обезпеченост на целия съдебен район. Те поискаха мнение, относно дългогодишните опити за реформа в прокуратурата, като прокурор Калчев акцентира върху необходимостта от промени, но те да бъдат обсъждани с работещите прокурори. Въпроси постави и министърът на правосъдието”, посочиха от ВСС.

Кандидатурата на прокурор Калчев е подкрепена от Георги Кузманов, Евгени Иванов и Калина Чапкънова, които се аргументираха с професионалните му и лични качества, неговата диалогичност, добрата подготовка по правна и международно-правна материя, постигнатата спокойна работна среда, успешното взаимодействие между институциите и демонстрираното познание на спецификата на апелативния район. Акцентирано е върху желанието на прокурор Калчев да повиши доверието в Прокуратурата чрез отразяване на обективните положителни резултати, особено по медийно осветени дела, в съчетание с регулярното им представяне в средствата за масова информация.

Веселина АНГЕЛОВА