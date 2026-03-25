Росен Русанов е временен кмет на община Полски Тръмбеш

Зам.-кметът Росен Русанов е временният кмет на общината до обявяване на резултатите от парламентарните избори за народни представители на 19 април 2026 г.

Той е определен със заповед на кмета Георги Чакъров от 16 март, който ползва платен годишен отпуск за участие в изборите за народни представители.

Кметът, който е в рекордния си шести мандат, участва на второ място в листата за областта на формация „Прогресивна България” на ген. Румен Радев. Ако стане депутат, Георги Чакъров оставя една община във финансова стабилност. Без дългове и вземания. Община Полски Тръмбеш има над 2 млн. лв. преходен остатък. Има спечелени проекти и сключени договори за над 10 млн. лв. през 2025 г., които се изпълняват по различни финансови инструменти, добре работеща администрация, добър екип и ясна визия за развитие.