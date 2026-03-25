Румънски амбулантни търговци мамят възрастни с ментета

Чуждестранни амбулантни търговци мамят възрастни граждани с фалшиви стоки, алармираха от полицията.

Гастрольорите обикалят Великотърновска област, като предлагат различни евтини стоки, които представят за маркови изделия.

Клиентите им са предимно беловласи граждани, а целта им е да припечелват определени суми. От средата на месец март в РУ – В. Търново, са постъпили няколко подобни сигнала за чужденци, които продават уж вещи на известни марки – часовници, тенджери, ножове и др. дребни вещи, на примамливи цени“, информират от ОДМВР – Велико Търново.

Преди броени дни са установени баща и син от северната ни съседка, които се опитали да продадат тенджери на възрастен мъж, но той отклонил предложението. На друг обаче успели д а изтъргуват комплект ножове, но той е доволен от покупката.

Пред полицейските служители чужденците обяснили, че у нас амбулантната търговия се развива по-лесно, отколкото в Румъния, и поради това са се насочили към страната ни и че нямат лоши намерения.

„Друг позабравен сценарий, но появяващ се от време на време, е семейство, пътуващо с автомобил, което обяснява, че се е повредила дебитната им карта, а имат нужда от пари, за да заредят гориво, и предлагат „златни пръстени“ срещу примамливи суми“, предупреждават криминалисти.

От ОДМВР – Велико Търново, апелират да се подхожда с особено внимание към такива търговци, гражданите да не им се доверяват безрезервно и при възможност да не пазаруват от тях.

Веселина АНГЕЛОВА

Снимката е илюстративна.