Рязък спад на мигриращите сладководни риби отчете доклад на ООН

Запасите от мигриращи сладководни риби са намалели с над 80 процента от 1970 г. насам, сочи доклад на ООН, представен днес на международна конференция за мигриращите видове в Бразилия.

Защитата на тези мигриращи видове риба изисква трансгранични мерки, заяви водещият автор Зеб Хоган по време на срещата, свързана с въпросите на Конвенцията за опазване на мигриращите видове, в Кампо Гранде.

Според доклада тези риби са сред най-застрашените в света. Основните причини за това са строителството на язовири, замърсяването, прекомерният риболов и климатичните промени. Много видове зависят от дълги, непрекъснати речни системи за миграция между местата за размножаване и хранене, а прекъсването на тези маршрути води до срив на популациите.

Най-малко 325 вида се нуждаят от координирана международна защита, уточнява ДПА. Силно засегнати са големи речни басейни като Амазонка, Ла Плата, Меконг, Нил и Ганг. Докладът призовава реките да се управляват като свързани системи чрез миграционни коридори, координирани риболовни правила и съвместни международни планове.

Амазонка остава едно от последните убежища за мигриращите сладководни видове риба, но районът е под нарастващ натиск от инфраструктурни проекти и засилена икономическа експлоатация, допълва още ДПА.

