Стартира благотворителна великденска кампания за подкрепа на нуждаещи се в Павликени

Събират хранителни продукти за празничната трапеза на уязвими лица

АКЦИЯТА „ПОДАЙ РЪКА. ДАРИ УСМИВКА ЗА ВЕЛИКДЕН!“ ЩЕ ПОДКРЕПИ ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ В ПАВЛИКЕНИ. Кампанията се организира от здравния и младежкия трудов медиатор в Общината с подкрепата ПГАТ „Цанко Церковски“ и верига супермаркети „Абсолют+“.

Инициативата е насочена към многодетни семейства, самотно живеещи възрастни, деца и хора с увреждания и др. Целта е всички те да могат да посрещнат Възкресение Христово достойно и без лишения.

Желаещите да се включат в благородната кауза могат да дарят хранителни стоки като козунак, ориз, боб, леща, брашно, захар, олио, колбаси, млечни продукти и др.

Пунктове за дарения вече са разположен в магазините от веригата „Абсолют+“.

„Изберете продуктите, които желаете да дарите, и ги заплатете на касата. След това потърсете доброволците от кампанията, които ще разпознаете по отличителните тениски с логото на кампанията, и оставете даренията в специалната количка“, обясняват организаторите.

Артикули могат да се оставят директно и в кабинета на здравния медиатор.

Галина ГЕОРГИЕВА