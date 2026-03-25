СУ „Цанко Церковски” участва със свои творби във виртуална изложба

СУ „Цанко Церковски” в Полски Тръмбеш се включи с около 50 впечатляващи творби в областната образователно-творческа инициатива „Нарисувай идиом“ на РУО -Велико Търново.

В кампанията участваха 15 училища от региона, а нашите талантливи ученици от прогимназиален, първи гимназиален етап и трима представители от XI „в“ клас достойно показаха своите знания, въображение и творчески дух.

Те илюстрираха значението на фразеологични изрази на английски, немски и руски език, доказвайки, че изучаването на чужди езици може да бъде вдъхновение, приключение и изкуство едновременно.

Общо за област Велико Търново бяха създадени 250 творби. 100 от тях, внимателно подбрани, намериха своето място във виртуалната изложба, сред които и произведения на наши ученици.