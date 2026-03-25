Търсят стопанин на яз. „Дичинска нива“ срещу 2019 евро месечен наем

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА НОВ СТОПАНИН НА ЯЗ. „ДИЧИНСКА НИВА“.

Бъдещият наемател ще има ангажимента да се грижи, поддържа и развива имота през следващите 10 години. Началната цена за наддаване е 2019 евро без ДДС.

Процедурата по избор на оператор ще се проведе на 22 април.

Имотът е с площ близо 30 000 кв. м и включва също 2877 кв. м изоставена орна земя. Дял от терена има и Община Велико Търново.

Участниците в търга следва да бъдат физическо лице – хидроспециалист, или юридическо лице, което към момента на сключване на договора разполага със служител за осъществяване на възложените му дейности по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях.

Депозитът за участие в търга възлиза на 200 евро, а оглед на обекта може да се извърши на място в рамките на работното време до 12:00 ч. на последния работен ден, предхождащ деня на наддаването.

След сключване на договор Община Павликени се ангажира да превежда по банкова сметка на Община Велико Търново дължимата й сума съобразно частта – собственост, изчислена в зависимост от крайната цена годишен наем на обекта.

Галина ГЕОРГИЕВА