ЦСРИ събра 80 дами на празник, към центъра има нова певческа група

80 жени събра ЦСРИ в Полски Тръмбеш за 8 март в барчето на Общината и дори се оказа, че няма място за всички. Според директора Валентина Димова през последните месеци има огромен интерес към дейностите и потребителите се увеличават.

На тържеството тя прочете свое стихотворение и просълзи публиката. След официалната част с прочитане на поздравителен адрес за празника от името на Общината вокална група „Вдъхновение” поздрави дамите и гостите за празника.

Понеже музиката няма възраст, към Центъра за социална рехабилитация и интеграция е сформирана нова певческа група от потребители на социалните услуги на възраст 50+. Участниците, макар и на „скромна“ възраст, доказват, че любовта към музиката и желанието за творчество нямат граници. Групата обединява хора с богат житейски опит, които споделят обща страст – песента. В репертоара им влизат произведения от различни жанрове – народни песни, градски романси, естрадни мелодии и любими шлагери. Срещите и репетициите се превръщат не само в музикално преживяване, но и в повод за общуване, споделяне и създаване на нови приятелства, споделя директорката Валентина Димова.

“Идеята за създаването на групата възниква като част от дейностите на центъра, насочени към активен и пълноценен живот на възрастните хора.

Чрез музиката участниците откриват нови възможности за изява, поддържат духа си млад и показват, че творчеството е източник на радост и вдъхновение. Песента ни събира и ни кара да се чувстваме живи и нужни“, сподели още тя. Групата вече подготвя първите си общи изпълнения и се надява скоро да зарадват публиката с изявите си. Певческата група е още едно доказателство, че когато хората се съберат около обща кауза да се чувстват значими и полезни, дори и вече на определена възраст, любовта към изкуството ражда нещо истински красиво – музика, която носи топлина, спомени и надежди.