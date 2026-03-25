В Петко Каравелово драматизираха „Апостолът в премеждие”

Ученици от основно училище „Васил Левски” в Петко Каравелово показаха драматизация по разказа на Иван Вазов „Апостолът в премеждие“. Чрез нея младите таланти пресъздадоха силата на духа, смелостта и непоколебимата вяра на Левски в свободата на България.

По този повод директорът на училището призова учениците да следват заветите на Апостола – за честност, смелост, родолюбие и всеотдайност, и да носят България в сърцата си чрез знание и добри дела. В края на тържеството директорът връчи грамоти на изявени ученици, постигнали отлични резултати в Олимпиада Кингс. С много настроение и талант децата украсиха училището и на 3 март, като разпънаха огромен трибагреник.

 

Вижте още

СУ „Вела Благоева“

СУ „Вела Благоева“ отбелязва 40 години от създаването си с тържествен концерт

БОРБА БГ 198 четения 0

Връчиха свидетелствата за завършено предучилищно образование в ДГ „Евгения Кисимова“

БОРБА БГ 629 четения 0

Инфо среща за прием в Американския колеж в София след 7 клас

БОРБА БГ 391 четения 0

