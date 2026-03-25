Велико Търново влиза в приоритетните зони за развитие на вятърни паркове в България

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО Е ВКЛЮЧЕНА В СТРАТЕГИЧЕСКАТА КАРТА НА СТРАНАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ВЯТЪРНА ЕНЕРГИЯ.

Това става ясно от проекта за План за определяне на приоритетни зони за развитие на обекти за производство на ток от вятърна енергия, който е публикуван от екоминистерството за обществено обсъждане.

Като подходящи локации за насърчаване на изграждане такива съоръжения са посочени общините Велико Търново, Павликени, Стражица и Сухиндол.

Включването на областта в приоритетните зони означава облекчени административни процедури и по-кратки срокове за реализация на проекти, като същевременно се запазва строг контрол върху опазването на околната среда. От обхвата са изключени защитени територии и местности от „Натура 2000“.

Очаква се вятърната енергия да играе все по-важна роля в енергийния сектор у нас, а прогнозата на екоминистерството е до 2030 г. делът на възобновяеми източници да достигне 35%. Очаква се значително увеличение на инсталираните мощности от 700 MW до 2000 MW още през това десетилетие.

Включването на региона в приоритетните зони не означава автоматично изграждане на вятърни паркове, но създава по-благоприятни условия за инвестиции в това направление.

Галина ГЕОРГИЕВА