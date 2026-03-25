ВиК проекти за близо 3,2 млн. евро представи Общината на Областната управа

ВиК проектите по инвестиционната програма на Община Полски Тръмбеш възлизат на близо 3 200 000 евро. Общината има над 400 км водопроводна мрежа, която е силно амортизирана и се нуждае на спешен ремонт.

Необходимите средства за нейната реконструкция са в размер на над 120 млн. евро, като в това число не се включват нови проучвания и изграждане на нови съоръжения за водоснабдяване на населените места. Това е непосилно за една българска община. Общините във Великотърновска област работят за привличане на инвестиции за над 245 млн. евро срещу водната криза, отчете в края на февруари Областната управа във Велико Търново, след като десетте общини представиха своите проекти.

През 2025 година Община Полски Тръмбеш възложи извършване на хидрогеоложко обследване на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване в с. Масларево, с. Куцина, с. Обединение, с. Полски Сеновец и гр. Полски Тръмбеш. В резултат от извършеното обследване към настоящия момент Общината предприе стъпки по договаряне на хидрогеоложко проучване за ремонт и реконструкция на водоизточник за питейно-битово водоснабдяване на с. Масларево.

С цел реконструкция на критично амортизираната ВиК инфраструктура Общината възложи разработването и към настоящия момент текат съгласувателните процедури по проекти в Климентово, Вързулица, Орловец, Полски Сеновец, Градина, Каранци, Раданово, Иванча, Петко Каравелово, Масларево.

Общо необходимите средства за изпълнение на горецитираните обекти е 1 050 998,00 евро. Към този момент няма осигурено финансиране за тяхното изпълнение. За два от обектите миналата година Общината подаде искане за сключване на споразумение с МРРБ, но съгласно ПМС № 4 от 12.01.2026 г. до приемане на ЗДБРБ за 2026 г. не се допуска сключване на нови споразумения.

Част от средствата биха могли да бъдат осигурени от капиталовите средства на Общината за 2026 г., с които Общината ще разполага след приемане на държавния бюджет за 2026 г., но средствата са недостатъчни за изпълнението на всички обекти.

Реализираните инвестиции по отношение реконструкция на водопроводната мрежа от държавния бюджет 2025г:

„Реконструкция на водопровод по улица „98-ма“, с. Обединение“ на стойност 75901,00 евро.„Реконструкция на водопровод по улица „4-та“, с. Страхилово“ на стойност 132342,00 евро. Реконструкция на водопровод по ул. „Ропотамо“ в гр. Полски Тръмбеш. Реконструкция на водопровод по ул. „Янтра“ в гр. Полски Тръмбеш. Реконструкция на водопровод по ул. „Кирил и Методий“ и ул. „Добруджа“ в гр. Полски Тръмбеш.

Община Полски Тръмбеш има намерение през 2026 година да възложи изпълнението на обекти. Към момента се подготвят документации за обявяване на обществените поръчки за избор на изпълнители на СМР, авторски и строителен надзори, но остава притеснението с тяхното финансиране. При наличие на финансиране Общината е в състояние да изпълни и отчете обектите през текущата 2026 година. Заложени са следните приоритетни проекти, включващи реконструкция на водопроводна мрежа и съответно етапа на тяхното изпълнение: „Рехабилитация на ул. „Янтра“ в Полски Тръмбеш в т.ч. и реконструкция на водопровод на обща стойност 2230300,00 лева. Строителните дейности по проекта са приключили и предстои въвеждане в експлоатация през март 2026 г.

„Реконструкция на водопровод и изграждане на дъждовна канализация по улица „Кирил и Методий“ и ул. „Добруджа“ в Полски Тръмбеш, на обща стойност 1 343 000,00 лева. Строителните дейности по реконструкция на водопровода са приключили, като евентуална дата за въвеждане на обекта в експлоатация е през май 2026 г. „Рехабилитация на ул. „Яворова“ в Полски Тръмбеш“ в т.ч. реконструкция на водопровод, на обща стойност 986 600,00 лева. Обектът е въведен в експлоатация. „Рехабилитация на ул. „Д-р Петър Берон“ в Полски Тръмбеш“ в т.ч. реконструкция на водопровод, на обща стойност 1154500,00. „Реконструкция на водопровод и изграждане на дъждовна канализация по ул. „Ропотамо“ в Полски Тръмбеш“, на обща стойност 308700,00 лева. „Реконструкция на водопровод по ул. „Първа“ в с. Петко Каравелово“ на стойност 101700,00 лева. „Реконструкция на водопровод по улица „О.Т.34-О.Т.35-О.Т.36-О.Т.37-О.Т.40-О.Т.41“ и улица „О.Т. 36 – О.Т. 92“ в с. Иванча“ на стойност 180800,00 лева. Подадено искане за сключване на споразумение.

Инвестиционни намерения има и за отвеждане и пречистване на отпадъчни води: за територията на Община Полски Тръмбеш канализационна инфраструктура е изградена само в гр. Полски Тръмбеш.

Тя е смесена – за отпадъчни и дъждовни води. Относно пречистването на отпадните води през 2012 г. Общината подаде заявление за финансиране по ОП „Околна среда“, но същото не беше одобрено. За целта на кандидатстването Общината възложи разработването на идеен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, бяха проведени всички процедура по реда на Закона за опазване на земеделските земи и правилника за неговото прилагане, с които беше променено предназначението на земята, предвидена за изграждане на съоръжението, бяха утвърдени трасетата на всички комуникационни връзки необходими за функционирането му. Общата стойност на инвестицията през 2012 г. възлизаше на около 15 млн. лева, които Общината не можеше да осигури от собствения си бюджет. Предстои ново възлагане за изработване на проектна документация както за самото изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, така и за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и определяне на трасета на необходимата инфраструктура.