Възстановиха системата за известяване в пункта на общинска фирма „Подем”

Възстановиха системата за известяване на клиенти за годишни технически прегледи за возила в единствената общинска фирма „Подем”.

Това стана след питане на комисии преди последната сесия на Общинския съвет през февруари. Системата е била монтирана през 2017 г., но през последните годините не е работила. С нея автоматично се подсещат клиенти кога им е датата за технически прегледа на колата. Сега това стана отново, но за целта има тетрадка, в която се прави записване с телефон за известяване. През 2025 г. пред пункта са минали 1259 МПС-та. Освен пункта фирмата има цех за сита в Павел, където работят трима души и към нея е общинският транспорт.

Реализираните приходи за 2025 г. в търговското дружество са 206 000 лв., а разходите 203 000 лв. Приключването на стопанската 2025 г. е с печалба в размер на 3000 лв., поясни управителят на фирмата Йорданка Димитрова.

Дългосрочните задължения на фирмата са 40 000 лв. към Община П. Тръмбеш. През 2013 г. е отпуснат кредит на фирмата от 80 000 лв. До 2021 г. са погасени 10 000 лв. За 4 години са погасени 30 000 лв., задължения за неплатена еленергия 7800, местни данъци и такси (ТБО и данък сгради около 13 000) Няма задължения към бюджета и контрагенти. Така че фирма „Подем„ не е пред фалит, както се говори.

Дейността й е финансово обезпечена за поне 2 месеца напред за новата година.

