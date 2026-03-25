Юрисконсултът на Община Полски Тръмбеш Данита Димитрова: „Според енергото причините за честите прекъсвания на тока са планови ремонти, аварии и… ята от птици”

Данита Димитрова е юрисконсулт на Община Полски Тръмбеш от 2022 г. 29-годишната юристка е възпитаник на ВТУ, където завършва право с отличие и започва работа в родния си град.

Занимава се с всички правни въпроси, които касаят една община. Като юрисконсулт има право да осъществява процесуално представителство на общината; участва в конкурси и търгове, дава становища за законосъобразното прилагане и тълкуване на нормативната уредба, участва при разработване на нормативни актове, заповеди и договори и всичко друго, което е относимо към длъжността. Отговаря пряко по Закона за достъп до обществена информация. От 2024 година е и медиатор.

– Г-жо Димитрова, на 12 февруари кметът на общината Георги Чакъров прати сигнално писмо да 6 институции за проблемите с тока – токови удари и нерегламентирано спиране, има ли реакция след това?

– До момента официални отговори са постъпили от КЕВР и от Областна администрация Велико Търново.

КЕВР посочва, че контролът върху техническото състояние на електроразпределителната мрежа е в компетентността на министъра на енергетиката. По отношение на изгорелите електроуреди Комисията препраща към реда, уреден в Общите условия на дружеството. Областният управител е изискал в спешен порядък становище от „Електроразпределение Север“ АД относно изложените в сигнала проблеми и предприетите действия. От останалите институции към момента няма постъпили официални отговори.

– 30-годишният Григор Петров от Полски Тръмбеш инициира онлайн петиция заради проблемите с тока и защото бе пострадал лично от токовите удари. Тази петиция при какви условия би имала някакъв ефект ?

– За мен подобна петиция сама по себе си има обществена тежест. Тя може да има реален ефект, ако бъде официално входирана до компетентните органи и подкрепена с конкретни доказателства за системност на прекъсванията на електрозахранването и настъпили щети. Когато множество граждани декларират сходни проблеми – както е в настоящия случай, това създава основание за институционален контрол и по-задълбочена проверка.

– Кметовете на Павел и Страхилово написаха жалби до „Енерго – Про“ още в началото на годината. Какво им отговори енергото и има ли някаква промяна след недоволството на хората?

– В отговорите си „Електроразпределение Север“ АД посочва, че прекъсванията в електрозахранването се дължат на планови ремонти, аварии, метеорологични условия, формиране на ята от птици и технически причини по въздушната електропроводна линия. Дружеството заявява, че са извършени проверки, обходи, просека на растителност, подмяна на елементи и монтаж на дистанционери, както и че показателите отговарят на нормативните изисквания. Въпреки описаните мерки към кметовете продължават да постъпват сигнали от граждани. От предоставената ни информация са налице проблеми с електроснабдяването и в другите населени места в общината – основно в селата Петко Каравелово, Градина, Куцина, Обединение. По информация от кметовете щети върху имущество на гражданите има в Павел, Петко Каравелово, Градина, Страхилово и Каранци.

– Как обикновеният човек може да се бори в енергото, когато заради постоянни спирания и прекъсвания му изгорят пералнята, хладилникът, телевизорът?

– Първата и най-важна стъпка е своевременното уведомяване на електроразпределителното дружество по установения ред. Претенцията трябва да бъде подадена писмено в предвидения срок – 3 работни дни от датата на настъпване на щетите. Ако дружеството откаже обезщетение или предложената сума не покрива реалната вреда, гражданинът може да потърси правата си по съдебен ред. В подобни случаи решаващо значение има доказването на причинно-следствената връзка между нарушението в електрозахранването и настъпилата повреда. Важно е хората да знаят, че защитата на правата им не се изчерпва с подаването на сигнал – тя изисква активност, документиране и при необходимост правна помощ.

– Може ли кметът на една община да заведе дело за вреди срещу доставчик на електроенергия?

– Правно това е възможно при наличие на доказуеми вреди върху общинско имущество. Отделно от това, кметът има право да сезира компетентните контролни органи и да защитава обществения интерес, ако прецени, че са налице основания за това, както всъщност бе и сторено чрез сигналното писмо, изпратено в началото на месец февруари.

– Дали има заведени дела за огромни сметки и изгорели уреди от физически лица?

– В съдебната практика съществуват подобни дела. Изходът им зависи основно от доказването на вината, както и от спазването на процедурните изисквания за уведомяване. Към настоящия момент нямаме информация за заведени дела от граждани, живеещи на територията на община Полски Тръмбеш.

– Вие сте и медиатор, ако не греша, какви конкретни случаи имате?

– Досега не съм работила по подобни спорове. Следва да се посочи, че медиацията може да бъде ефективен инструмент по редица спорове. Предимството й е, че дава възможност за по-бързо и по-малко формализирано разрешаване на конфликта, като страните сами участват в изработването на решение.

В случаи на имуществени щети медиацията позволява да се обсъдят конкретни параметри – начин на доказване, размер на обезщетението, срокове за изплащане, както и превантивни мерки за бъдещи ситуации. Това често спестява време, разходи и допълнително напрежение.

Разбира се, медиацията не отменя правото на съдебна защита. Тя е доброволен способ и работи най-добре тогава, когато и двете страни са готови да търсят практично решение вместо продължителен спор.