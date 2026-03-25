За уроци по родолюбие в училищата и детските градини за 150-годишнината от Априлското въстание настоява кметът Даниел Панов

Във всяка детска градина и училище във Велико Търново да бъдат инициирани открити уроци по родолюбие, тематични посещения в музеите и образователни събития за въстанието и ролята на Първи Търновски революционен окръг, защото в старата столица историята е жива, предлага кметът Даниел Панов.

Разработването им той смята да възложи на дирекция „Образование“ и на Регионалния исторически музей. Идеята си той обяви на конференция, организирана от БТА и посветена на 150-ата годишнина от Априлското въстание и отбелязването й в страната, на която Велико Търново бе домакин навръх 22 март.

Даниел Панов категорично подкрепя идеята на историка проф. Пламен Павлов датата на Априлското въстание – 20 април, да бъде обявена поне за официален празник, да се отбелязва подобаващо във всяка община. Това ще бъде заслужена почит към бележитите ни национални и духовни водачи.

В инициативата и ползотворната дискусия участваха ректорите на Софийския и Великотърновския университет проф. Георги Вълчев и проф. Димитър Димитров, историкът проф. Пламен Павлов, конституционният съдия проф. Атанас Семов, археологът д-р Иван Църов, министърът на културата Найден Тодоров, водещият български журналист Бойко Василев, началникът на НВУ „Васил Левски“ бригаден генерал Станчо Кайков, институции, журналисти, студенти, ученици и курсанти.

Ана РАЙКОВСКА