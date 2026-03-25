Заловиха гастрольор от Котел, обрал жилище във Велико Търново

За броени часове служители на полицейското управление във В. Търново разкриха домова кражба в областния град.

Сигнал за случая е получен на 24 март. По данни на тъжителя деянието е извършено в периода 18-20 март, като от жилището са отнети мобилни телефони, часовници, преносим компютър и др. вещи. От проведените незабавни действия по разследването е установено, че съпричастен към извършеното деяние е 30-годишен от Котел, известен на полицията и осъждан.

Отнетите вещи са установени и иззети. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.