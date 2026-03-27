Кола връхлетя върху пешеходка, пострадалата е с фрактури в болницата

51-годишна жена от В. Търново е пострадала при пътен инцидент.

Произшествието е станало на 26 март около 08,00 ч. на ул. «Н. Габровски» в областния град. По първоначална информация лек автомобил, движещ се в посока болницата, управляван от 22-годишен от с. Страхилово е блъснал пресичащата на пешеходна пътека 51-годишна търновка. Тя е настанена за лечение във великотърновската болница с фрактури.

Водачът е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. Извършен е оглед. Започнато е досъдебно производство.