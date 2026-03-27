Михаил Михалев, водач на листата на „БСП – Обединена левица“: Необходимо е спешно регулиране на цените на горивата

Спешно регулиране на цените на горивата поиска водачът на листата на „БСП – Обединена левица“ в област Велико Търново Михаил Михалев. На среща с избиратели в Лясковец той беше категоричен, че е необходимо да се свика извънредно заседание на Народното събрание, където да бъде решена кризата с горивата.

Пред жителите на Лясковец той припомни, че едва 40% от цената на литър при бензиностанциите се образува от стойността на суровината, а останалото са акцизи и ДДС. По думите му в много европейски страни вече са предприели спешни мерки, включително в съседна Гърция, където вече има таван на цената за литър.

„Цените на горивата ще се отразят и на основните хранителни стоки, които и без това са достатъчно високи заради спекулата, която очевидно не може да бъде овладяна от контролиращите органи“, изрази мнението си Михаил Михалев.

В предизборната среща участваха народният представител Мариана Бояджиева, заместник-кметът на Лясковец и общински председател на БСП Емилия Жилиева, както и кандидатите за народни представители от листата на „БСП – Обединена левица“ Еленка Мачковска, Симона Лазарова, Стоил Георгиев, Димана Ангелова, Марио Иванов, Петко Прокопов и Йордан Дончев.

