Михаил Михалев, водач на листата на „БСП – Обединена левица“: Необходимо е спешно регулиране на цените на горивата
Спешно регулиране на цените на горивата поиска водачът на листата на „БСП – Обединена левица“ в област Велико Търново Михаил Михалев. На среща с избиратели в Лясковец той беше категоричен, че е необходимо да се свика извънредно заседание на Народното събрание, където да бъде решена кризата с горивата.
Пред жителите на Лясковец той припомни, че едва 40% от цената на литър при бензиностанциите се образува от стойността на суровината, а останалото са акцизи и ДДС. По думите му в много европейски страни вече са предприели спешни мерки, включително в съседна Гърция, където вече има таван на цената за литър.
„Цените на горивата ще се отразят и на основните хранителни стоки, които и без това са достатъчно високи заради спекулата, която очевидно не може да бъде овладяна от контролиращите органи“, изрази мнението си Михаил Михалев.
В предизборната среща участваха народният представител Мариана Бояджиева, заместник-кметът на Лясковец и общински председател на БСП Емилия Жилиева, както и кандидатите за народни представители от листата на „БСП – Обединена левица“ Еленка Мачковска, Симона Лазарова, Стоил Георгиев, Димана Ангелова, Марио Иванов, Петко Прокопов и Йордан Дончев.
„БСП – Обединена левица“ е с номер 5 в бюлетината.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
One thought on “Михаил Михалев, водач на листата на „БСП – Обединена левица“: Необходимо е спешно регулиране на цените на горивата”
Вашата партия участваше в тройната коалиция, която през 2008г. въведе плосък данък на физическите лица. Това доведе и до голям отлив на гласуващите за вас.
Затова, за да поправите направената грешка е абсолютно задължително да премахнете този несправедлив “десятък” от 10% -плосък данък върху доходите на и без това бедните работещите!!!
Наред с това, като една социална партия, трябва да направите предложение за въвеждане на прогресивно подоходно облагане. Така няма да ви се налага да измисляте начини за подпомагане на обеднелия български народ. И ще има реална справедливост- богатите ще плащат повече, а не наравно с бедните!
А премахването на ДДС върху хранителните стоки, лекарствата и битовите сметки е още едно голямо предизвикателство за вас! Всички тези мерки ще доведат до отпадане на допълнителните надбавки на пенсионерите и социално слабите, и до правилното планиране на годишния бюджет на държавата!
И не на последно място: депутатите задължително трябва да се редуцират на половина т.е да не са повече от 120! Защото ни идвате много в повече да ви плащаме за нищо работа години наред! Да не говорим, че щом искате да сте солидарни с народа, който ви избира и се явява ваш работодател, то всички народни представители трябва да получавате минимална месечна заплата! Все пак, депутатството не е професия и не е пожизнено! На който не му стига минимална заплата, спокойно може да се върне към професията си.