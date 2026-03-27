Над 5400 екологични уреда ще заменят стари печки в Г. Оряховица

Мярката ще помогне за подобряването на атмосферния въздух в Общината

НАД 5400 НОВИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДА ЩЕ БЪДАТ ДОСТАВЕНИ И МОНТИРАНИ В ДОМОВЕТЕ НА ЖИТЕЛИ НА ГОРНА ОРЯХОВИЦА.

Това се случва благодарение на проекта „За по-чист въздух“, който навлезе в решаващата си фаза. Става дума за мащабна подмяна на старото отопление на твърдо гориво с екологични алтернативи – климатици, пелетни уреди и термопомпи. Финансирането е по програма „Околна среда“ 2021 2027.

Избраните изпълнители, които ще реализират дейностите по доставка, монтаж и гаранционно обслужване на новите системи, бяха представени на пресконференция в присъствието на кмета Николай Рашков.

Най-голям дял от подмяната заемат климатиците. Те ще са общо 5373 бр. с различни мощност. Ще бъдат осигурени от ДЗЗД „ЕКО Г.О.“ Уредите са с марка Arielli и са предназначени за битово отопление на хиляди домакинства.

ДЗЗД „КЛИМАТ Г.О.“ ще достави пелетни отоплителни системи и термопомпи. По проекта ще бъдат монтирани 103 топловъздушни пелетни камини, 23 камини с водна риза и 12 пелетни котли. Ще има също 300 стоманени радиатора. Предвидено е внедряване и на 84 термопомпи въздух – вода с различна мощност.

Всички уреди ще бъдат доставени, монтирани и въведени в експлоатация от избраните фирми, а гаранцията им е 36 месеца. При необходимост от обслужване е осигурен срок за реакция до 5 дни.

Очаква се до края на седмицата да бъде подписан договор за демонтаж на старите печки на твърдо гориво. Организацията на подмяната е съобразена с удобството на гражданите и ще се случва в рамките на ден, така че домакинствата да не остават без отопление. Посещенията ще се случват в предварително уговорено време.

В следващите дни екипите на Общината ще започнат да се свързват с одобрените кандидати, за да уточнят конкретните дати и часове за подмяната.

Галина ГЕОРГИЕВА