Обособени са 33 площадки в региона за загробване на животни при нужда, още 7 чакат одобрение от комисия

Ситуацията във Великотърновска област е спокойна, няма огнища на зарази

На територията на област Велико Търново са одобрени 33 площадки в 8 общини за загробване на животни при нужда. Те са обособени с цел да бъдат използвани ако пламне зараза. Това стана ясно след като ръководствата на общините докладваха на Областния управител Валентин Михайлов за предприетите мерки по повод решение на Постоянната областна комисия за борба срещу епизоотичните ситуации.

„Имаме предложени още 7 площадки, за които се изчаква да бъдат одобрени от комисия. Четирите от тях ще са в община Сухиндол. Тези дейности са регламентирани в Наредба № 3 от 2021 г., която урежда условията и реда при обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях извън обектите, регистрирани в Областните дирекции по безопасност на храните /ОДБХ/“, коментира д-р Станимир Спасов, директор на ОДБХ-Велико Търново.

Той допълни, че тези площадки ще бъдат използвани при екстремни ситуации, когато заболяването е силно заразно, транспортирането е опасно, когато екарисажите не работят или огнищата са в трудно достъпни райони.

„Заради това трябва да сме подготвени. Всеки кмет на община със своя заповед трябва да назначи комисии в зависимост от броя и обема на животновъдните ферми на територията на съответната община и ако се наложи заболелите животни да бъдат унищожени и загробени“, разясни д-р Спасов.

При обособяването на площадките трябва да са спазени определени изисквания- да няма подпочвени води, да са на поне 1000 метра от урбанизирани територии и на не по-малко от 100 метра от пътища, да няма хидротехнически съоръжения.

В комисиите участват представители на 8 институции-Община, Агенция „Безопасност на храните“, РИОСВ, Басейнова дирекция, РДПБЗН, ВиК, Областна дирекция „Земеделие“, РЗИ. Решението за всяка една площадка, се взема с единодушие.

Ситуацията във Великотърновска област е спокойна, няма огнища на зарази, но проверките по складове, магазини, тържища ще продължат и занапред.