Преди 60 години е взето решение за развитието на Велико Търново като културно-исторически и туристически център

На 21 март 1966 г. Министерският съвет приема Постановление N 6, с което се поставя началото на мащабна програма за развитие и преобразяване на Велико Търново в национален културен и туристически център. Основната цел е съхраняване и популяризиране на богатото историческо наследство на старопрестолния град.

Програмата включва значителни архитектурно-реставрационни дейности върху ключови обекти от периода на Второто българско царство (1185 – 1396), сред които крепостта „Царевец“ с възстановените Патриаршеска църква, дворец, крепостни стени и кули. Паралелно с това се извършва обновяване на възрожденската градска среда, включително Самоводската чаршия и архитектурният резерват Арбанаси.

Развитието на града като туристически център се подпомага чрез разширяване на музейната мрежа, изграждане на хотели и заведения в стилистиката на възрожденската архитектура, както и чрез създаването на аудио-визуалния спектакъл „Звук и светлина“, който популяризира българската история чрез светлинни и звукови ефекти върху хълма Царевец.

Проектът е планиран във връзка с подготовката за честванията през 1981 г. на 1300 години от създаването на българската държава и на честванията през 1985 г. на 800 години от въстанието на Асен и Петър. За неговото осъществяване е създаден Общонароден комитет, в който участват изтъкнати интелектуалци като Емилиян Станев (1907-1979) и проф. Пеньо Русев (1919-1982). В реализацията се включват и граждани от цялата страна чрез доброволен труд и дарения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КАТО ИСТОРИЧЕСКИ, КУЛТУРЕН И ТУРИСТИЧЕСКИ ГРАД

София, 21 март 1966 г. (БТА) Град Велико Търново, древната столица на българската държава, има многовековна и славна история. Твърдина на българщината и център на героичните борби, които българският народ е водил против своите врагове през средните векове и Възраждането, средище на кипящ културен живот, Велико Търново е богат извор на социалистическо, патриотично и интернационалистическо възпитание на народа.

Като се имат пред вид славното историческо минало на града, многобройните исторически и архитектурни паметници в града и околностите, красивата природа, голямата любов на българския народ към Велико Търново и интересът, който чуждестранните туристи проявяват към него, необходимо е древната столица на България да се развие като значителен исторически, културен и туристически град.

Намира поради това за целесъобразни и приема предложенията на Общонародния комитет за развитие на Велико Търново като исторически, културен и туристически град.

С оглед на това Министерският съвет постанови:

Комитетът по културата и изкуството и Българската академия на науките до 15.4.1966 г. да съставят колективи и да приемат програма за проучване, консервиране и реставриране на Царевец, Асенова махала, Трапезица, Момина крепост, Света гора и Никополис ад Иструм, както и за експониране на отделни обекти и за извършване на публикации. Комитетът по културата и изкуството, Министерството на архитектурата и благоустройството и Българската академия на науките до 15.4.1966 г. да съставят колективи и да изработят план за проучване, проектиране и реставриране на възрожденската част на Велико Търново, Арбанаси и историческите паметници, свързани с началото на социалистическото движение в България, както и за експониране на отделни обекти.

Българската академия на науките да състави комисия, която да координира работата на научните институти във връзка с решаването на археологическите, историческите, архитектурните и други проблеми на историческата част на град Велико Търново.

Министерството на архитектурата и благоустройството:

– да осигури до края на 1967 г. изработването на топографско-геодезически планове на Велико Търново и Арбанаси;

– да изготви до края на 1967 г. окончателно идейно-строителния план и подробните квартално-строителни и улично-фасадни планове за старинната и възрожденската част на Велико Търново с оглед да се запази характерният й архитектурно-художествен образ.

Министерството на архитектурата и благоустройството, Комитетът по енергетиката и горивата и Градският народен съвет, съгласувано с Института за паметници на културата да изработят до края на 1966 г. план за ефектно осветление на старинната и възрожденска част на града и на туристическите обекти.

Окръжният и Градският народен съвет – Велико Търново, през 1966 г. да осигурят:

– изпълнението на подготвените проучвателни, заздравителни и възстановителни работи на Царевец, Трапезица, Арбанаси, старинната и възрожденската част на града и другите исторически места около Велико Търново;

– проектирането на обектите за реставриране и благоустрояване, предвидени за изпълнение през 1967 г.

Комитетът по културата и изкуството, Министерството на архитектурата и благоустройството, Окръжният и Градският народен съвет – Велико Търново, да отделят подходящи места, да проектират и построят паметници на основателите на Втората българска държава – Асен и Петър, на народния вожд Ивайло, на Патриарх Евтимий, Димитър Благоев и народния майстор Колю Фичето.

Министерството на транспорта, Главното управление на пътищата и Окръжният и Градският народен съвет – Велико Търново, да подобрят градския и извънградския транспорт, пътните връзки до паметниците на културата и железопътните гари.

Комитетът по горите и горската промишленост и Градският народен съвет – Велико Търново, да изготвят план за залесяване на скатовете край града, за изграждане на лесопаркове и оросяването им, а така също и за изграждане поречието на р. Янтра.

Препоръчва на Окръжния и Градския комитет на Отечествения фронт и на Комсомола във Велико Търново да разгърнат трудови инициативи по озеленяването, благоустрояването и хигиенизирането на града.

Главното управление по туризма при Министерския съвет съвместно с Градския народен съвет до 30 март 1966 г. да разработят програма за строителството на хотели, мотели и къмпинги за посрещане и настаняване на българските и чуждестранните туристи.

Комитетът по културата и изкуството, Окръжният и Градският народен съвет съвместно с творческите съюзи в България периодически да провеждат във Велико Търново театрални тържества, рецитали с историческа и патриотична тематика, литературни четения, художествени изложби, кинофестивали, фотоизложби и други културни мероприятия.

Окръжният и Градският народен съвет, Българското радио и телевизия съвместно със Съюза на българските писатели, Съюза на композиторите, Съюза на художниците, Съюза на архитектите, Съюза на кинодейците и Съюза на журналистите да обсъдят и приемат мероприятия за популяризиране на Велико Търново със средствата на художественото творчество и подходящи пропагандни материали.

Да се учреди при Окръжния народен съвет – Велико Търново, фонд „Развитие на Велико Търново като исторически, културен и туристически град“ за финансиране на мероприятията по проучването, реставрирането и експонирането на историческите забележителности във Велико Търново и неговите околности. Средствата на фонда да се набират от:

а/ доброволни вноски от предприятия, учреждения и организации, частни лица и др.;

б/ 50% от приходите на специално издадени пощенски марки за Велико Търново. За целта Министерството на съобщенията да издаде през 1966-1968 г. в рамките на утвърдения план поредица нови пощенски марки със сюжети от Велико Търново.

Министерството на финансите да предвижда ежегодно средства по бюджета на Окръжия народен съвет – Велико Търново, за финансиране на мероприятията за развитие на град Велико Търново като за 1966 г. се отпуснат 400 000 лв.

Оценява като високопатриотично и благородно дело начина на Централния комитет на Комсомола и Радио София за провеждане на трудови инициативи и набиране на средства за реставриране на средновековните крепости „Царевец“ и „Трапезица“.

Председател на Министерския съвет: Тодор Живков

По информация на БТА