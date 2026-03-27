Ротаракт клуб В. Търново стартира акцията „Купи и дари“ за Великден

ДОБРОВОЛЦИТЕ ОТ РОТАРАКТ КЛУБ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОЧВАТ НАБИРАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА СЕМЕЙСТВА В НУЖДА.

Инициативата „Купи и дари“ е сред емблематичните кампании на организацията и всяка година провокира интереса и съпричастността на все повече хора. Поводът е предстоящият Великден.

До 7 април в 6 магазина в старата столица ще има пунктове за предоставяне на артикули. Това са супермаркетите „Класико” в кв. „Картала”, кв. „Бузлуджа”, ж.к. „Мармарлия” и кв. „Зона В“, „Стиви” – кв. „Колю Фичето”, и „Хаджирадеви” – ул. „Филип Тотю”.

„В магазините ще откриете специални колички, в които може да поставите закупените хранителни продукти, а ние ще ги предоставим на хора в нужда от Велико Търново“, споделят организаторите.

От клуба набират и доброволци, които да се включат в сортирането и предоставянето на стоките до уязвимите лица. Желаещите могат да получат повече информация на официалната страница на Ротаракт за Велико Търново във Фейсбук.

Галина ГЕОРГИЕВА