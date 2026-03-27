С визия за просперираща България „ДПС – Ново начало“ откри предизборната си кампания във В. Търново

Формацията събра стотици и представи приоритетите си преди вота на 19 април

С АМБИЦИЯТА ДА НАПРАВИ БЪЛГАРИЯ ПРОСПЕРИРАЩА ДЪРЖАВА „ДПС – НОВО НАЧАЛО“ ОТКРИ ПРЕДИЗБОРНАТА СИ КАМПАНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. В голямата зала на старопрестолната община стотици симпатизанти посрещнаха кандидат-депутатите на формацията и се мобилизираха да докажат силата на партията на 19 април. Увериха, че ще продължат да се отнасят с уважение към всичките си конкуренти, въпреки натиска и агресията, която усещат от страна на държавния апарат. Заявиха, че горчивият урок след тези избори ще е за онези, които са хвърлили страната в хаос без приет бюджет в най-тежката криза и са накарали бизнеса и народа да изнемогват.

„За нас, за разлика от другите партии, изборите са празник. Това е повод да бъдем заедно, да работим заедно и да покажем, че ние сме повече от партия. Ние сме общност от братя и сестри, от приятели, от хора, които знаят от къде са тръгнали и накъде вървят. Партиите идват и си отиват – ДПС остава“, заяви Йордан Цонев, водач на търновската листа и емблематично острие на „ДПС – Ново начало“.

По думите му „ДПС – Ново начало“ не е искало тези предсрочни избори, а е желаело да продължи да работи за българските общини и за стабилност. Изтъкна, че останалите партии обаче са се уплашили от мощта на формацията и лидера й – Делян Пеевски.

„Страната ни е изправена пред най-тежката геополитическа криза с войната в Иран и продължаващата война в Украйна, с огромната енергийна криза, която очаква целия свят. Държавата е управлявана от абсолютно нелегитимно правителство. Европейският съд каза, че Гюров е бил правомерно отстранен от длъжност, тъй като е бил в несъвместимост. Тоест, той не е могъл да бъде в списъка на потенциалните премиери. Избраха го, за да им бъде оръжение срещу нас и да вземат властта по нечестен начин“, коментира Цонев.

Допълни, че служебното правителство е вредно за България и обслужва интересите на определи партии. Подчерта, че в момента хора от политическите организации на „ДПС – Ново начало“ са привиквани в полицията.

„През изминалите години ние изградихме една мощна структура, която не се поддаде на натиска на дерибеите. Застанахме зад нашия водач – г-н Пеевски! А срещу нас има от сутрин до вечер агресия, но ние сме обединени, и имаме възможност да станем по-силни от всякога. Натискът срещу нас ще бъде много голям, свидетели сме какво става в цяла България и полицията натиска, а ние гласове не купуваме, ние градим животи“, изтъкна Гюнай Далоолу, народен представител в последното Народно събрание. Подчерта, че няма да допусне да се гледа на симпатизантите на ДПС като втора класа хора.

„Този отбор е на непобедимите! Винаги нашите опоненти са разочарованите, които след изборите се чудят от къде изкарахме толкова много гласове. А ние всеки ден, 24/7, сме на разположение на нашите хора. ДПС вярва в доброто и няма да говори на езика на омразата с нашите опоненти, въпреки че те спрямо нас действат като истински врагове. Ще им простим, но искам да им напомним на тях. Помните ли новите играчи в политиката какъв въпрос зададоха на г-н Карадайъ – коя е неговата родината? Нашата родина е България! Ние я обичаме, дали сме посоката на демокрацията в България“, заяви Сунай Мунков, областен председател на „ДПС – Ново Начало“ – В. Търново

Ферах Пъцева, областен председател на женското дружество на партията, се обърна към дамите с призив да бъдат активни и да станат двигателят на промяната.

„Числото 17 символиза мъдрост, ясни цели и успехи. Ние ще го докажем на 19 април“, посочи тя.

„Отново ни завърта машината на изборите. Някои хора се уплашиха, че ДПС отново стана силна и влезе във властта. Но как да не влезе, като България не може без ДПС? Имаме кадри и хора, които знаят какво правят. Колкото и да се опитват да ни съборят – няма да успеят, защото тази партия се гради 37 години. Станахме огромна сила! Опитват се да ги разбият, използват държавния апарат, за да ни мачкат. Няма да успеят, защото вие стоите зад нас, а ние зад вас“, каза Мъстън Еминов.

Листата на „ДПС – Ново начало“ за област Велико Търново

1 Йордан Цонев

2 Гюнай Далоолу

3 Сунай Мунков

4 Ферах Пъцева

5 Мъстън Еминов

6 Зия Алиманов

7 Атанас Бъчваров

8 Здравко Добрев

9 Ивелин Розинов

10 Митко Станев

11 Деница Василева

12 Самир Димитров

13 Невена Иванова

14 Джейхун Халил

15 Галя Йорданова

16 Ивайло Карамфилов

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимки: авторката