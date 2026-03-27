Швейцария осигурява технологии за контрол на въздуха в старата столица

ШВЕЙЦАРСКИ ИНОВАЦИИ ЩЕ БЪДАТ ВНЕДРЕНИ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО И РЕГИОНА С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ОБРАЗОВАНИЕТО И ДР. СФЕРИ. Това стана ясно след среща на кмета на старата столица инж. д-р Даниел Панов с швейцарския посланик у нас Пиер Хагман.

Двамата обсъдиха новата Швейцарско-българска програма за сътрудничество, която е с хоризонт до 2029 година, и свързаните с нея механизми.

Велико Търново е сред избраните градове, в които ще бъдат локализирани най-съвременни швейцарски технологии за контрол на качеството на въздуха.

Старата столица и областта са в обхвата и на новата програма „Домино 2“, специално насочена към професионалното образование. Училищата ще могат да доразвият дуалното обучение, което е много важно за връзката образование-бизнес и за пазара на труда.

Обсъдени бяха и възможности за сътрудничество между иновационните и научно-изследователски центрове – за обмен на положителен опит в сферата на технологиите, IT сектора, иновационните технологии с двойна употреба в областта на отбраната.

Планира се реализиране на общ иновационен проект между специализирани институти на НВУ „Васил Левски“ и сходен швейцарски изследователски университет.

Галина ГЕОРГИЕВА