Цените на петрола с най-силен седмичен спад от половин година

Цените на петрола се понижават и са напът да отчетат най-рязкото си седмично понижение от шест месеца насам след сигнали за напредък в преговорите за прекратяване на войната с Иран и временно спиране на атаките срещу енергийната инфраструктура, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент поевтиняват към 08:10 часа българско време с 0,3 на сто до 101,56 долара за барел, а американският лек суров петрол губи 0,46 на сто до 94,05 долара. На седмична база и двата бенчмарка са надолу с около 4,6 на сто въпреки силното поскъпване в предходната сесия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите с Иран вървят добре и че атаките срещу енергийни съоръжения ще бъдат прекратени за 10 дни, което временно облекчи напрежението на пазарите.

Анализаторите обаче остават предпазливи. Според Приянка Сачдева от „Филип Нова“ (Phillip Nova), пазарът продължава да оценява риска според продължителността на конфликта, а не само на база политически изявления. Всяко ново увреждане на инфраструктурата или ескалация може отново да изтласка цените нагоре.

В същото време САЩ засилват военното си присъствие в региона, като обмислят и сухопътна операция срещу ключовия петролен терминал на Иран на остров Харг.

Техеран вече отхвърли американско предложение за примирие, определяйки го като „едностранно“.

Според данни на Международната агенция за енергията войната е извадила от пазара около 11 милиона барела петрол дневно, което прави кризата по-тежка от петролните шокове от 70-те години.

Анализатори от „Макуори груп“ (Macquarie Group) смятат, че при бърза деескалация цените могат да се понижат през следващите месеци, но ще останат над нивата отпреди конфликта. При продължителна война обаче е възможен скок до 200 долара за барел.

Допълнително напрежение идва от Азия, където държавите изчерпват резервите си и започват да ограничават потреблението, което подчертава нарастващия натиск върху глобалния енергиен баланс.

БТА